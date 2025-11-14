Toyota Hilux 2026 nhận cọc tại Việt Nam: Đại lý báo 3 phiên bản, giá sẽ đắt hơn, về trước Tết cạnh tranh Ranger

Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: MXH

Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt tại Thái Lan ngày 10/11 vừa qua. Tại Việt Nam, hãng xe Nhật vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào. Tuy nhiên, một số tư vấn bán hàng đại lý trên cả 3 miền đều đăng tải thông tin nhận đặt cọc mẫu xe này này. Đây là thông tin được cho khá bất ngờ khi xe chỉ vừa ra mắt quốc tế.

Thậm chí, trong bài đăng, một tư vấn bán hàng còn khẳng định những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao hàng vào tháng 1/2026, tức trước Tết nguyên đán Bính Ngọ. Một số nguồn tin khác cũng tiết lộ Toyota Hilux thế hệ mới có thể sẽ xuất hiện tại Việt Nam trùng với thời điểm trên.

Bài đăng nhận cọc Toyota Hilux thế hệ mới cho biết những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao tới khách hàng vào tháng 1/2026. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết Toyota Hilux thế hệ mới tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ vẫn có 3 bản như hiện tại. Giới chuyên môn nhận định phiên bản truyền động 4x4 AT (dẫn động 2 cầu, số tự động) sẽ gần như chắc chắn có mặt, là bản Overland tại thị trường Thái Lan. Bên cạnh đó, phiên bản thấp nhất có thể sẽ sử dụng hộp số sàn kèm ghế ngồi bọc nỉ. Cuối cùng, phiên bản Hilux thuần điện được cho là sẽ không về Việt Nam trong tương lai gần.

Tại thị trường Thái Lan, hầu hết các phiên bản Hilux mới vẫn sử dụng động cơ dầu 2.8 GD Super Power (1GD-FTV) cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420-500Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động. Tùy theo phiên bản, xe có dẫn động một cầu hoặc hai cầu, đồng thời được trang bị khóa vi sai hỗ trợ vượt địa hình.

Phiên bản Hilux số sàn tại Thái Lan. Ảnh: MXH

Khoang lái được làm mới hoàn toàn với nhiều chi tiết giống Land Cruiser Prado. Màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng được bổ sung phanh tay điện tử, sạc không dây, và gói Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất. Các phiên bản cao cấp có nội thất bọc da, hệ thống đèn LED toàn bộ và chế độ lái Eco, Normal, Sport.

Trang bị an toàn tiếp tục là điểm mạnh với các công nghệ quen thuộc như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát ổn định VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chống lắc rơ-moóc TSC cùng camera và cảm biến đỗ xe.

Toyota Hilux thế hệ mới có nội thất lột xác với nhiều chi tiết thừa hưởng từ mẫu Land Cruiser Prado. Ảnh: MXH

Tuy nhiên, thông tin được nhiều người quan tâm nhất là giá bán không được tiết lộ. Hiện tại, Toyota Hilux đang bán tại Việt Nam cũng với 3 phiên bản đi kèm giá niêm yết 668-999 triệu đồng. Với việc giới thiệu thế hệ mới cùng nhiều trang bị cải tiến, giá bán của Hilux 2026 tại Việt Nam bản cao nhất khó thấp hơn 1 tỷ đồng.

Khi về Việt Nam, đối thủ lớn nhất của Toyota Hilux sẽ là Ford Ranger, bên cạnh đó là mẫu xe đồng hương Mitsubishi Triton. Phân khúc bán tải ở thị trường trong nước nhiều năm vừa qua vẫn là sân chơi của "Ranger và phần còn lại". Với sự xuất hiện của thế hệ hoàn toàn mới. Hilux được kỳ vọng sẽ giúp cán cân cân bằng hơn.