Toyota Hilux 2026 có ảnh thực tế rõ nét: Thiết kế góc cạnh hơn, nội thất như Prado, tùy chọn động cơ diesel và điện đấu Ranger

Một kênh truyền thông tại Thái Lan đã “cầm đèn chạy trước ô tô”, vượt trước Toyota khi đăng tải video giới thiệu chi tiết mẫu Toyota Hilux 2026 mới, bao gồm toàn bộ thiết kế ngoại thất và nội thất. Dù video nhanh chóng bị gỡ xuống, nhưng loạt ảnh chụp lại vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Toyota Hilux thế hệ mới lộ diện trước khi ra mắt chính thức. Ảnh: Auto Societies

Theo những hình ảnh rò rỉ, phần thân giữa và thùng xe của Hilux mới gần như giữ nguyên so với thế hệ hiện hành, chỉ thay đổi nhẹ ở bậc lên xuống. Phần đầu xe được làm vuông vức và hiện đại hơn với lưới tản nhiệt, cản trước được tinh chỉnh, trong khi phần đuôi nhận được một vài đường nét tinh tế hơn, mang hơi hướng thể thao.

Video cũng hé lộ nhiều chi tiết gắn logo GR (Gazoo Racing), cho thấy bộ phận hiệu suất cao của Toyota tiếp tục tham gia vào quá trình phát triển, cung cấp các gói nâng cấp chính hãng cho mẫu bán tải này.

Hilux mới có bản offroad chính hãng. Ảnh: Auto Societies

Một số phiên bản chạy dầu vẫn xuất hiện, sử dụng động cơ 2.8L turbo-diesel quen thuộc cho công suất 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động.

Các cấu hình treo khác nhau cũng được ghi nhận, bao gồm bản gầm hạ thấp và bản nâng cao, nhiều khả năng tùy theo từng cấp trang bị hoặc gói phụ kiện.

Trong số các biến thể xuất hiện, nổi bật có Hilux Travo 4TREX và Hilux Travo Overland Plus, đều là xe dẫn động bốn bánh, trang bị phụ kiện GR-Plus như cản, lưới tản nhiệt và mâm hợp kim riêng biệt, cho thấy đây là những phiên bản cao cấp nhất trong dải sản phẩm.

Tuy là đời mới, Hilux 2026 vẫn dùng nền tảng cũ. Ảnh: Auto Societies

Tâm điểm chú ý nằm ở Travo-e, mẫu Hilux chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Toyota. Xe trang bị hệ dẫn động hai mô-tơ AWD, công suất 169 mã lực (124 kW), pin lithium-ion 59,2 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 315 km. Travo-e còn có hệ thống bảo vệ gầm mới và công nghệ “Dynamic Cloud” giúp nâng cao độ êm ái, khả năng kiểm soát và ổn định khi vận hành.

Khoang lái được làm mới đáng kể với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch cho cụm đồng hồ, cùng màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng được bổ sung phanh tay điện tử, sạc không dây, và gói Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất.

Nội thất xe như copy từ Land Cruiser Prado. Ảnh: Auto Societies

Dù mang đến nhiều nâng cấp đáng kể về công nghệ và điện hóa, Hilux 2026 vẫn được xem là bước cải tiến tiến hơn là lột xác hoàn toàn. Ngoại trừ phần đầu xe và các trang bị hiện đại, phần cấu trúc chính, đặc biệt là thân giữa và thùng xe, vẫn giữ lại nhiều đặc điểm từ thế hệ hiện tại.

Với việc Thái Lan là trung tâm sản xuất Hilux toàn cầu và cũng là nguồn cung chính cho thị trường Việt Nam, nhiều khả năng Hilux 2026 sẽ sớm được đưa về nước trong thời gian tới. Khi đó, mẫu bán tải của Toyota hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Ford Ranger, đặc biệt ở nhóm khách hàng yêu thích sự bền bỉ và tin cậy vốn là thế mạnh của Hilux.