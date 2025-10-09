Toyota Fortuner có thêm bản mới ở quốc gia ĐNÁ này: Giá quy đổi cao nhất 1,3 tỷ đồng, đầy đủ ADAS, động cơ giữ nguyên

Toyota Fortuner tại Thái Lan có thêm bản Leader G+. Ảnh: Toyota

Toyota Fortuner bản mới đã ra mắt tại Thái Lan với giá bán 1,239-1,600 triệu baht, tương đương 1-1,3 tỷ đồng. Điểm nhấn đáng chú ý của là sự ra mắt của phiên bản mới Leader G+, cùng với những cập nhật về trang bị và công nghệ.

Cụ thể, phiên bản Leader V đã được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn LDA. Bản Leader G có thêm cảnh báo va chạm phía trước FCW, cảnh báo xe phía trước khởi hành TMN. Phiên bản Leader S có thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Phiên bản Leader G+ camera toàn cảnh 360 độ.

Nội thất Fortuner 2025 tại Thái Lan. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, bản Leader G+ hoàn toàn mới được trang bị bộ la-zăng 18 inch màu xám, cốp sau điều khiển điện cùng hệ thống chống kẹt.

Về vận hành, xe vẫn trang bị máy dầu 2.4L tăng áp cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống treo tay đòn kép phía trước và liên kết đa điểm phía sau, phanh đĩa 4 bánh.

Nội thất sử dụng màn hình giải trí cảm ứng 8 inch có thể kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto đi kèm dàn âm thanh 6 loa.