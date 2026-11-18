Toyota nâng dự báo lợi nhuận kinh doanh năm tài chính 2027 thêm 500 tỷ yen, trong bối cảnh xe hybrid tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Riêng tại Việt Nam, doanh số dòng xe này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Toyota kỳ vọng bán hơn 5 triệu xe hybrid, lợi nhuận tiếp tục tăng

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 5/11, Toyota Motor Corporation đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính 2027 (từ tháng 4/2026 đến hết tháng 3/2027) lên 3,9 nghìn tỷ yen (gần 630.000 tỷ đồng), tăng 500 tỷ yen so với dự báo trước đó.

Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản đưa ra điều chỉnh này dù hạ dự báo doanh thu giảm 500 tỷ yen. Lợi nhuận ròng dự kiến đạt 3,57 nghìn tỷ yen, cao hơn 320 tỷ yen so với ước tính trước đó.

Toyota dự báo có lãi cao hơn ước tính trước đó. Ảnh: Toyota

Một trong những yếu tố hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Toyota là nhu cầu đối với các dòng xe hybrid (HEV). Trong báo cáo, hãng khẳng định doanh số ô tô được duy trì ổn định nhờ sức mua tích cực, trong đó xe hybrid đóng vai trò dẫn dắt.

Số liệu 6 tháng đầu năm tài chính 2027 (tháng 4-9/2026) cho thấy Toyota và Lexus đã bán được khoảng 2,45 triệu xe hybrid trên toàn cầu, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Như vậy, trung bình mỗi tháng, hai thương hiệu này tiêu thụ hơn 400.000 xe hybrid.

Kết quả càng đáng chú ý khi tổng doanh số xe Toyota và Lexus trong cùng kỳ đạt 5,059 triệu chiếc, giảm 4% so với một năm trước. Ngược lại, xe hybrid vẫn duy trì tăng trưởng, chiếm khoảng 48,4% tổng lượng xe bán ra.

Nếu tính cả xe hybrid sạc ngoài (PHEV), xe thuần điện (BEV) và xe pin nhiên liệu (FCEV), Toyota và Lexus đã tiêu thụ 2,811 triệu xe điện hóa, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tỷ trọng xe điện hóa trong tổng doanh số cũng tăng từ 46,7% lên 55,6%.

Trong đó, hybrid truyền thống vẫn chiếm phần lớn, tương đương khoảng 87% lượng xe điện hóa mà hai thương hiệu bán ra.

Một trong những động lực tăng trưởng đến từ xe hybrid. Ảnh: Toyota

Toyota dự báo sẽ bán khoảng 5,008 triệu xe hybrid trong cả năm tài chính 2027, tăng so với mức 4,62 triệu chiếc của năm tài chính trước. Nếu đạt được mục tiêu này, gần một nửa số xe Toyota và Lexus bán ra trên toàn cầu sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid.

Những con số cho thấy chiến lược điện hóa đa dạng của Toyota vẫn đang phát huy hiệu quả, đặc biệt ở nhóm xe kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện, không yêu cầu người dùng phải sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Tại châu Âu, nơi xe điện hóa đang ngày càng phổ biến, Toyota Motor Europe ghi nhận doanh số hơn 813.600 xe điện hóa trong 9 tháng đầu năm 2026, chiếm 87% tổng lượng xe Toyota và Lexus bán ra. Riêng Yaris Cross Hybrid đạt hơn 155.000 chiếc, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của Toyota tại khu vực này.

Xe hybrid Toyota ở Việt Nam tăng gấp đôi

Không chỉ trên thị trường quốc tế, các dòng xe hybrid cũng đang trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Toyota tại Việt Nam.

Theo Toyota Việt Nam, hãng đã bán được 1.478 xe hybrid trong tháng 10/2026. Con số này tương đương khoảng 24% tổng doanh số 6.132 xe mang thương hiệu Toyota được bàn giao trong tháng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, doanh số xe điện hóa của hãng đạt hơn 12.600 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn xe điện hóa từ các thương hiệu khác nhau.

Toyota Innova Cross là mẫu MPV đốt trong bán chạy nhất tháng 10/2026 ở Việt Nam, trong đó bản hybrid đóng góp 43% doanh số. Ảnh: Toyota

Trong danh mục sản phẩm Toyota, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV tiếp tục đóng góp doanh số lớn. Theo số liệu bán hàng tháng 10, Corolla Cross HEV dẫn đầu nhóm xe hybrid với 587 chiếc, trong khi Innova Cross HEV đạt 467 chiếc.

Yaris Cross HEV cũng ghi nhận 274 xe bán ra. Ở phân khúc sedan hạng D, Camry HEV đạt 126 chiếc trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, cả bốn mẫu Toyota kể trên đều góp mặt trong nhóm 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026.

Sự hiện diện của Toyota hybrid tại Việt Nam hiện trải rộng từ SUV đô thị, crossover, MPV gia đình đến sedan và SUV cao cấp. Điều này giúp hãng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào một phân khúc nhất định.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, lợi thế của hybrid truyền thống là người dùng không phải thay đổi đáng kể thói quen sử dụng xe. Hệ thống pin có thể được nạp năng lượng thông qua quá trình vận hành và phanh tái sinh, thay vì phụ thuộc vào trạm sạc bên ngoài.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc chưa đồng đều, đặc điểm này có thể là một trong những yếu tố giúp xe hybrid tiếp cận người dùng Việt Nam.

Còn nhiều thách thức

Dù ghi nhận những tín hiệu tích cực từ xe hybrid, Toyota vẫn thận trọng với triển vọng kinh doanh trong phần còn lại của năm tài chính.

Hãng giữ nguyên dự báo doanh số hợp nhất ở mức 9,7 triệu xe, bất chấp sự chững lại của thị trường Trung Quốc và ảnh hưởng từ tình trạng lũ lụt tại Thái Lan. Nhu cầu ổn định tại Nhật Bản được kỳ vọng sẽ hỗ trợ bù đắp những khó khăn ở các thị trường khác.

Đồng thời, giá nguyên vật liệu tăng và tình hình Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên chi phí hoạt động.

Toyota ước tính các nỗ lực cải thiện hoạt động kinh doanh và kiểm soát chi phí sẽ đóng góp tổng cộng 1.085 tỷ yen vào lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính 2027. Trong đó, các biện pháp thúc đẩy kinh doanh đóng góp 860 tỷ yen, còn tiết giảm chi phí mang lại 225 tỷ yen. Biến động tỷ giá cũng là một yếu tố hỗ trợ.

Như vậy, xe hybrid không phải yếu tố duy nhất giúp Toyota nâng dự báo lợi nhuận. Tuy nhiên, sức tiêu thụ ổn định của dòng xe này đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì doanh số giữa bối cảnh thị trường biến động.

Với mục tiêu bán hơn 5 triệu xe hybrid trên toàn cầu trong năm tài chính 2027, Toyota cho thấy công nghệ hybrid truyền thống vẫn giữ vị trí chủ lực trong chiến lược điện hóa của hãng. Xu hướng này cũng đang thể hiện rõ tại Việt Nam, nơi doanh số xe hybrid Toyota đã tăng gấp đôi chỉ sau 10 tháng đầu năm.