Toyota Crown 2027 ra mắt, nâng cấp hybrid và thêm loạt công nghệ

Toyota Crown 2027 vừa ra mắt với nhiều nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5.

Toyota Crown 2027 ra mắt: Hybrid thế hệ mới, nâng cấp loạt công nghệ và tiện nghi.

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