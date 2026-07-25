Toyota Crown 2027 ra mắt: Hybrid thế hệ mới, nâng cấp loạt công nghệ và tiện nghi.
Toyota Crown 2027 ra mắt, nâng cấp hybrid và thêm loạt công nghệ
Văn Chế |
Toyota Crown 2027 vừa ra mắt với nhiều nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt là hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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