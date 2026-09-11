Toyota Corona hàng hiếm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ được phục chế như mới: Thợ Việt phải tháo sạch động cơ, gầm bệ, nội thất để dọn

Việc phục chế Toyota Corona Wagon 1983 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại một trung tâm độ xe có tiếng ở TP.HCM giúp đưa mẫu xe hơn 40 năm tuổi trở lại gần như nguyên bản.

Chiếc Toyota Corona Wagon sản xuất năm 1983 thuộc bộ sưu tập của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ vừa hoàn tất quá trình phục chế tại một trung tâm độ xe có tiếng ở TP.HCM. Sau hơn 4 thập kỷ, mẫu xe được xử lý lại nhiều hạng mục nhưng vẫn ưu tiên giữ nguyên thiết kế và những đặc trưng vốn có.

Chiếc Toyota Corona Wagon 1983 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trước khi được phục chế. Ảnh: Master Car Care

Toyota Corona Wagon 1983 là mẫu xe có tuổi đời hơn 40 năm, do đó việc đưa một chiếc xe như vậy trở lại trạng thái vận hành ổn định không phải công việc đơn giản. Theo thời gian, nhiều bộ phận trên xe đã xuống cấp, từ thân vỏ, khung gầm cho tới hệ thống điện, động cơ và các chi tiết nội thất.

Đặc biệt, với những mẫu xe đã xuất hiện từ đầu thập niên 1980, việc tìm kiếm phụ tùng phù hợp cũng là một bài toán không dễ giải. Vì vậy, quá trình phục chế không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm của người thợ mà còn cần sự kiên nhẫn trong việc xử lý từng chi tiết.

Quá trình phục chế Toyota Corona Wagon 1983

Trong dự án này, phần thân vỏ và khung gầm được xử lý trước. Lớp sơn cũ được loại bỏ để kiểm tra tình trạng bề mặt kim loại, sau đó những khu vực xuống cấp được gò nắn và xử lý gỉ sét. Tiếp đến, xe được sơn lót và hoàn thiện lớp sơn mới nhằm khôi phục ngoại thất nhưng vẫn giữ đúng phom dáng nguyên bản.

Phần thân vỏ Toyota Corona Wagon 1983 được xử lý và phục hồi lại. Ảnh: Master Car Care

Đây cũng là một trong những điểm quan trọng khi phục chế xe cổ. Thay vì thay đổi thiết kế theo hướng hiện đại, đội ngũ thực hiện tập trung đưa chiếc Toyota Corona Wagon về gần với trạng thái ban đầu nhất có thể. Những đường nét vuông vức đặc trưng của xe Nhật Bản trong thập niên 1980 vì thế vẫn được giữ lại.

Theo chủ cơ sở độ cho biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu thay đổi phần đầu xe theo phong cách JDM. Vì thế, phần cản dưới được làm mới lại.

Ngoại thất Toyota Corona Wagon 1983 sau khi được sơn lại theo thiết kế nguyên bản. Ảnh: Master Car Care

Song song với phần thân vỏ, động cơ và các hệ thống cơ khí cũng được tháo kiểm tra. Các hạng mục liên quan đến hệ thống làm mát, truyền động và khả năng vận hành được xử lý, căn chỉnh lại. Mục tiêu là giúp chiếc xe có thể hoạt động ổn định sau khi hoàn tất quá trình phục chế.

Động cơ Toyota Corona Wagon 1983 sau khi phục hồi. Ảnh: Master Car Care

Nội thất được giữ theo phong cách nguyên bản

Không chỉ ngoại thất, khoang cabin cũng được phục hồi theo hướng hạn chế tối đa những thay đổi không cần thiết. Các chi tiết như ghế ngồi, táp-lô, nút bấm và những bộ phận đặc trưng của xe đời cũ được xử lý lại để vừa đảm bảo tình trạng sử dụng, vừa giữ được không khí nguyên bản của một mẫu xe từ những năm 1980.

Khoang nội thất Toyota Corona Wagon 1983 được phục hồi theo phong cách nguyên bản. Ảnh: Master Car Care

Với một chiếc xe có tuổi đời hơn 40 năm, việc phục chế vì thế không đơn thuần là làm mới ngoại hình hay đưa động cơ trở lại hoạt động. Quan trọng hơn, quá trình này còn nằm ở việc giữ lại những chi tiết tạo nên bản sắc của chiếc xe.

Toyota Corona Wagon 1983 hoàn thiện sau quá trình phục chế kéo dài. Ảnh: Master Car Care

Sau khi hoàn thiện, Toyota Corona Wagon 1983 đã có diện mạo chỉn chu hơn đáng kể và sẵn sàng trở lại đường phố. Dự án cũng cho thấy cách một mẫu xe phổ thông từ hơn 4 thập kỷ trước có thể được kéo dài vòng đời khi được phục hồi đúng cách, đồng thời giữ lại những giá trị nguyên bản vốn ngày càng khó tìm thấy trên những mẫu xe hiện đại.



