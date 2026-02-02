Toyota Corolla đời mới dễ đe dọa Mazda3, Elantra với thiết kế và công nghệ thế này

Toyota Corolla, dòng xe bán chạy nhất trong lịch sử ngành ô tô, đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình mang tính đột phá ở thế hệ thứ 13. Phiên bản kế tiếp của mẫu xe hạng C này được kỳ vọng sẽ kết hợp thiết kế tương lai với các tùy chọn truyền động đa dạng, từ hybrid cho đến lần đầu tiên xuất hiện phiên bản thuần điện.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc đại tu tham vọng nhất trong suốt hành trình sáu thập kỷ của dòng xe này.

Toyota Corolla được giới thiệu dưới dạng concept. Ảnh: InsideEVs

Toyota đã cho công chúng thấy trước một phần tương lai thông qua bản concept táo bạo ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025. Dù gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác, thiết kế của bản concept này lại mang hơi hướng quá xa rời thực tế, làm dấy lên những hoài nghi về việc bao nhiêu chi tiết sẽ được giữ lại khi đi vào sản xuất thương mại.

Dựa vào bản concept đó, có thể tạo ra những bản phác thảo mô phỏng nhằm cân bằng giữa sự đột phá và tính khả thi.

Bản thương mại được kỳ vọng sẽ giữ được nhiều nét hiện đại của concept. Ảnh dựng đồ họa: AP.

Ở phần đầu xe, thiết kế vẫn giữ lại cụm đèn chiếu sáng kiểu đầu búa (hammerhead) từ bản concept, nhưng có thêm dải đèn định vị ban ngày tích hợp vào cản trước. Phía dưới là hốc hút gió thanh mảnh nằm ngay dưới dải LED kéo dài toàn chiều ngang xe.

Đúng với phương châm thực dụng, nhiều chi tiết quá lố của bản concept được tiết chế lại. Nắp ca-pô hạ thấp và phần kính lái siêu hiện đại được điều chỉnh để phù hợp hơn với một chiếc xe thương mại. Kích thước mâm xe vừa vặn hơn, đồng thời tay nắm cửa dạng ẩn cũng nhường chỗ cho kiểu truyền thống. Tuy nhiên, phần thân xe vẫn giữ được nét cầu kỳ với những đường gân dập nổi góc cạnh.

Xe Toyota sẽ ngày càng góc cạnh hơn trong cách thiết kế các chi tiết. Ảnh dựng đồ họa: AP.

Thay đổi lớn nhất nằm ở phía sau, nơi đuôi xe mang phong cách tương lai của bản concept được thay thế bằng bố cục sedan truyền thống nhằm phù hợp với thị hiếu của số đông khách hàng trung thành. Dẫu vậy, đường mui xe mượt mà, cụm đèn hậu LED thanh mảnh kéo dài, cánh gió nhỏ và những mảng khối sắc sảo vẫn mang lại diện mạo tân thời hơn hẳn thế hệ Corolla hiện tại.

Bản concept gốc vốn được trung tâm thiết kế của Toyota tại Pháp phát triển, báo hiệu một sự thay đổi toàn diện cho dòng xe biểu tượng này. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy các hãng xe thường có xu hướng thận trọng với những dòng xe có doanh số lớn trên toàn cầu. Sẽ không ngạc nhiên nếu Toyota tinh chỉnh lại những khía cạnh phá cách nhất của bản concept khi ra mắt bản thương mại.

Bên cạnh ngoại thất, bản concept cũng giới thiệu không gian nội thất được tái thiết kế hoàn toàn, kết hợp công nghệ mới nhất với vật liệu cao cấp và không gian rộng rãi hơn. Toyota đang muốn nâng tầm phân khúc này, dù phiên bản sản xuất có thể sẽ được giản lược để đảm bảo chi phí và tính thực tiễn khi sản xuất quy mô lớn.

Nội thất Corolla mới hứa hẹn cũng sẽ tối giản và hiện đại hơn. Ảnh dựng đồ họa: AP.

Về mặt kỹ thuật, Toyota xác nhận Corolla mới sẽ tiếp tục chiến lược "đa lộ trình", hỗ trợ nhiều loại hình truyền động khác nhau. Danh mục sản phẩm sẽ bao gồm cả hybrid và thuần điện để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thị trường toàn cầu. Hệ thống hybrid có thể sẽ sử dụng động cơ xăng 1.5L và 2.0L bốn xi-lanh mới đang được phát triển, hướng tới việc cung cấp sức mạnh lớn hơn nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Với nền tảng TNGA vốn được đánh giá cao về cảm giác lái, Corolla thế hệ mới hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thú vị hơn phía sau vô-lăng. Sự tiện nghi và tính đa dụng vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng một chút sắc sảo trong vận hành chắc chắn sẽ là điểm cộng lớn. Ngoài ra, một phiên bản hiệu năng cao từ bộ phận Gazoo Racing cũng được kỳ vọng sẽ kế nhiệm xứng đáng cho mẫu GR Corolla hiện tại.