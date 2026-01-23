Toyota Corolla đời mới có thể thêm diện mạo khác biệt này: Giống Camry hơn từ trong ra ngoài

Toyota Corolla tiếp tục giữ vai trò là một trong những mẫu xe chủ lực của hãng xe Nhật Bản, đóng góp lớn vào doanh số toàn cầu. Riêng tại thị trường Mỹ, Corolla ghi nhận mức tăng trưởng gần 7% trong năm vừa qua, cho thấy sức hút của mẫu sedan hạng C này vẫn được duy trì ổn định.

Toyota Corolla 2027 được dựng lại dưới dạng ảnh CGI bởi KDesign AG. Ảnh:KDesign AG

Thế hệ Corolla hiện tại được giới thiệu từ năm 2018 và mới chỉ trải qua một đợt nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2023. Với thời gian tồn tại tương đối dài, việc Corolla bước sang thế hệ mới đang nhận được nhiều sự quan tâm, dù Toyota chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào.

Trong bối cảnh đó, một nghệ sĩ kỹ thuật số có tên KDesign AG đã công bố loạt hình ảnh CGI mô phỏng Toyota Corolla đời 2027, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Bản dựng tập trung vào phiên bản sedan hybrid, tái hiện diện mạo được cho là phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới mà Toyota đang áp dụng trên nhiều mẫu xe gần đây.

Bản dựng cho thấy Corolla thế hệ mới có mâm hợp kim hai tông màu. Ảnh: KDesign AG

Theo các hình ảnh CGI, Corolla 2027 sở hữu phần đầu xe mang phong cách “đầu búa”, với cụm đèn trước sắc nét và lưới tản nhiệt được đặt thấp hơn, tích hợp vào cản trước. Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim hai tông màu, trong khi phía sau là cụm đèn hậu LED kéo dài toàn bộ chiều ngang, kết hợp cánh gió nhỏ trên nắp cốp và cản sau tối màu.

Cần nhấn mạnh rằng những hình ảnh này chỉ mang tính minh họa, phản ánh góc nhìn cá nhân của người dựng và không đại diện cho thiết kế chính thức từ Toyota. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến thông số kỹ thuật, hệ truyền động hay cấu hình cụ thể của Toyota Corolla thế hệ mới.

Hình ảnh CGI chỉ mang tính minh họa, chưa phải thiết kế chính thức từ Toyota. Ảnh: KDesign AG

Dù vậy, loạt ảnh CGI phần nào cho thấy hướng tiếp cận thiết kế mà Corolla có thể theo đuổi trong tương lai, trong lúc người tiêu dùng tiếp tục chờ đợi những thông tin chính thức từ Toyota về mẫu sedan quen thuộc này.