Toyota Corolla đời mới có nhiều hình ảnh hé lộ đầu tiên: Thiết kế lột xác hoàn toàn, LED ‘xịn sò’ kiểu Audi, phả ‘hơi nóng’ lên Civic, Mazda3

Toyota vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của Corolla thế hệ mới, thông qua bản concept sẽ ra mắt tại Japan Mobility Show 2025. Mẫu xe mang thiết kế khác biệt hoàn toàn so với thế hệ hiện hành, thể hiện hướng đi mới của dòng sedan bán chạy nhất thế giới trong thời kỳ điện hóa.

Sẽ khó có ai nhận ra đây là Corolla với diện mạo này. Ảnh: Toyota

Corolla Concept gây chú ý với diện mạo hiện đại và tinh gọn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED dạng pixel theo công nghệ tương tự các dòng xe Audi, kết hợp hệ thống chiếu sáng hình khối mang dấu ấn tương lai. Lưới tản nhiệt truyền thống được loại bỏ bởi đây là xe điện, giúp tổng thể gọn gàng và tối ưu khí động học. Ở phía sau, mui xe liền mạch với đuôi gió nhỏ tích hợp, tạo cảm giác liền khối. Dải đèn hậu LED dạng pixel chạy ngang, logo “Corolla” đặt nổi giữa đuôi xe và cản sau tạo khối rõ ràng.

Thân xe có tỷ lệ gần với sedan coupe, với các đường gân nổi sắc nét, viền cửa sổ hạ thấp về phía sau và cổng sạc được bố trí ngay hốc chắn bùn trước. Thiết kế này giúp Corolla mới mang phong cách thể thao, năng động hơn, đồng thời duy trì tính thực dụng đặc trưng của dòng xe.

Thiết kế coupe cùng mặt trước tối giản khiến Corolla khác biệt hoàn toàn đời trước. Ảnh: Toyota

Ảnh dựng lại đồ họa AI nét hơn để thấy rõ từng đường nét trên Corolla concept mới. Ảnh: AP

Toyota chưa công bố thông số kỹ thuật hay hệ truyền động, nhưng kiểu dáng và cấu trúc thân xe cho thấy đây có thể là mẫu sedan điện hoàn toàn. Bên cạnh Corolla Concept, hãng cũng sẽ trưng bày nhiều ý tưởng di chuyển khác tại Japan Mobility Show 2025, từ phương tiện hỗ trợ người khuyết tật, xe mini dành cho trẻ em, đến các mẫu xe vận chuyển tự hành và bán tải nhỏ phục vụ thị trường đang phát triển.

Triển lãm Japan Mobility Show 2025 sẽ chính thức khai mạc tại Tokyo vào ngày 30/10 tới. Sự xuất hiện của Corolla Concept được kỳ vọng sẽ mở đầu cho thế hệ mới của mẫu xe huyền thoại, đồng thời tạo sức ép cạnh tranh đáng kể với các đối thủ cùng phân khúc như Honda Civic hay Mazda3.