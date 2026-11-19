Toyota Corolla Deck là mẫu bán tải 4 cửa phát triển từ nền tảng Corolla Cross, dự kiến có hai tùy chọn động cơ xăng và hybrid, hướng đến thị trường Nam Mỹ.

Toyota biến Corolla Cross để trở thành bán tải

Toyota Corolla Deck vừa được giới thiệu tại Brazil. Đây là mẫu bán tải 4 cửa (Double Cab) phát triển dựa trên nền tảng Toyota Corolla Cross, thay vì sử dụng kết cấu khung gầm rời như nhiều mẫu bán tải truyền thống.

Toyota Corolla Deck được giới thiệu tại Brazil. Ảnh: Toyota

Về thiết kế, Corolla Deck vẫn giữ một số đường nét quen thuộc của Corolla Cross ở phần đầu xe. Tuy nhiên, khu vực phía sau được thay đổi đáng kể. Toyota thiết kế lại thân xe từ hàng ghế thứ hai, loại bỏ phần đuôi SUV để thay bằng thùng hàng phía sau dạng mở.

Phần đầu xe cũng có một số điều chỉnh, gồm cản trước thiết kế mới, đèn sương mù LED bố trí thấp và bộ mâm hợp kim riêng. Phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu kéo dài theo chiều ngang, tay mở cửa thùng hàng đặt chính giữa.

Thân xe Toyota Corolla Deck được kéo dài để tạo khoang chở hàng phía sau. Ảnh: Toyota

Hiện Toyota chưa công bố kích thước thùng hàng cũng như tải trọng tối đa của Corolla Deck. Tuy nhiên, mẫu xe được cho là sử dụng hệ thống treo sau độc lập đã được tinh chỉnh để phù hợp hơn với đặc tính vận hành và nhu cầu chở hàng của một mẫu bán tải.

Thùng hàng phía sau Toyota Corolla Deck thay thế khoang hành lý của Corolla Cross. Ảnh: Toyota

Theo thông tin từ truyền thông Brazil, Toyota Corolla Deck dự kiến có hai lựa chọn hệ truyền động, gồm động cơ xăng thông thường và hybrid, cùng sử dụng động cơ xăng dung tích 2.0L.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, xe có thể sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L, công suất tối đa 175 mã lực và mô-men xoắn 209 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Động cơ xăng 2.0L dự kiến vẫn được trang bị trên Toyota Corolla Deck. Ảnh: Toyota

Trong khi đó, phiên bản cao cấp dự kiến sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện. Một biến thể dẫn động 4 bánh cũng có thể được phát triển, bổ sung thêm mô-tơ điện thứ hai.

Đáng chú ý, cả hai phiên bản được cho là có khả năng sử dụng xăng hoặc ethanol. Đây là cấu hình phù hợp với thị trường Brazil, nơi nhiên liệu ethanol được sử dụng phổ biến.

Phiên bản hybrid có thể được bổ sung hệ dẫn động 4 bánh. Ảnh: Motor1

Theo kế hoạch được truyền thông Brazil đề cập, Toyota Corolla Deck dự kiến được bán ra tại thị trường này trong nửa cuối năm 2027. Mẫu bán tải sẽ được sản xuất tại nhà máy Toyota ở thành phố Sorocaba, Brazil, cùng dây chuyền với Corolla Cross và Corolla Sedan.

Toyota Corolla Deck hướng đến cạnh tranh trong phân khúc bán tải đô thị tại Nam Mỹ. Ảnh: Motor1

Toyota Corolla Deck được định hướng chủ yếu cho thị trường Nam Mỹ, nơi các mẫu bán tải phát triển từ nền tảng xe du lịch có chỗ đứng nhất định. Trong phân khúc này, xe sẽ cạnh tranh với những cái tên như Fiat Toro và BYD Mako.

Việc phát triển Corolla Deck cho thấy Toyota đang mở rộng dòng sản phẩm Corolla Cross sang một kiểu thân xe khác, kết hợp nền tảng SUV đô thị với khoang chở hàng phía sau. Tuy nhiên, khả năng phân phối mẫu xe này ngoài khu vực Nam Mỹ hiện chưa được công bố.

Một số hình ảnh khác về Toyota Corolla Deck: