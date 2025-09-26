Toyota Corolla Cross 2026 ra mắt sát Việt Nam với tên gọi khác: Có điểm như xe điện, màn hình khủng, động cơ hybrid mạnh hơn

Phân khúc SUV cỡ nhỏ đang trở thành miếng bánh béo bở của nhiều hãng xe toàn cầu nhờ sự cân bằng giữa kích thước, tính thực dụng và giá cả. Toyota Corolla Cross là một trong những mẫu xe tiêu biểu cho công thức này. Được thiết kế để phù hợp với nhiều thị trường, Corolla Cross tại Trung Quốc lại đối mặt với một thách thức đặc biệt khi các nhà sản xuất ô tô nước ngoài buộc phải bán các phiên bản sản xuất tại địa phương thông qua các liên doanh riêng biệt.

Ở Trung Quốc, mẫu xe được sản xuất dưới liên doanh FAW Toyota được gọi là Corolla Cross tương tự thị trường quốc tế, còn mẫu "dưới trướng" GAC Toyota được gọi là Frontlander. Dù đều là Corolla Cross, mẫu do FAW sản xuất kế thừa kiểu dáng từ phiên bản toàn cầu (cũng được phân phối ở Việt Nam), trong khi Frontlander có nhiều nét riêng biệt.

Frontlander, mẫu xe "anh em song sinh" với Corolla Cross, đã ra mắt tại Trung Quốc với thiết kế gây bất ngờ. Ảnh: Creative Trends

Toyota Frontlander có chiều dài 4.490mm, chiều rộng 1.825mm và chiều cao 1.625mm, chiều dài cơ sở 2.640mm. Các thông số này giống hệt với Corolla Cross phiên bản nâng cấp, đồng nghĩa với việc mẫu SUV mới dài hơn 5mm so với phiên bản trước.

Ngoại thất lấy cảm hứng từ xe điện

Toyota Frontlander sở hữu phần đầu xe sắc nét tương tự như phiên bản GR Sport đang bán ở châu Âu và Nhật Bản. Phần đầu xe của Frontlander mới đã loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, thay vào đó là cản trước liền khối mang hơi hướng xe điện. Tuy gây bất ngờ ban đầu, thiết kế này lại mang đến một vẻ ngoài khá hài hòa. Logo Toyota cũng được chuyển lên nắp capo, tạo điểm nhấn khác biệt so với Corolla Cross bản quốc tế. Hãng xe Nhật Bản cho biết, thiết kế cản trước mới giúp hạ thấp trọng tâm thị giác của xe, tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cải thiện hiệu suất vận hành.

Thiết kế cho cảm giác như xe điện. Ảnh: Creative Trends

Đèn LED trông giống hệt với đèn được tìm thấy trên các phiên bản Corolla Cross cao cấp hơn ở các thị trường khác, trong khi các mẫu xe cấp thấp vẫn giữ nguyên đèn pha cũ. Phần còn lại của thân xe vẫn tương tự Frontlander cũ, ngoại trừ đồ họa đèn hậu được thiết kế lại ở các phiên bản cao cấp.

Frontlander mới cũng được bổ sung màu sơn ngoại thất Titanium Star Grey - một màu xám được ưa chuộng tại Trung Quốc – nhằm thu hút thêm khách hàng trẻ.

Cabin tối giản hơn

Nội thất của Frontlander mới là điểm đáng chú ý nhất. Bảng điều khiển đã được thiết kế lại, mang đến vẻ ngoài cao cấp và công nghệ cao hơn.

Nội thất đã tối giản hơn. Ảnh: Toyota

Nổi bật là màn hình thông tin giải trí 12,9 inch lớn hơn trước, loại bỏ các nút điều khiển vật lý, cửa gió điều hòa mỏng hơn và bổ sung đèn viền nội thất 64 màu. Ngoài ra còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8inch, ghế ngồi được thiết kế lại và bệ trung tâm bóng bẩy hơn với đế sạc không dây. Để so sánh, màn giải trí trên Toyota Corolla Cross Trung Quốc lớn hơn bản quốc tế (bản ở Việt Nam 9 - 10 inch, bản ở Nhật Bản tới 10,5 inch). Tuy nhiên, ngược lại, màn sau vô lăng ở Việt Nam lên tới 12,3 inch.

Nội thất cho cảm giác cao cấp hơn với hai tùy chọn màu sắc: đen sao (Starry Black) và trắng ngà (Ivory White). Trong đó, màu trắng ngà được đánh giá là phù hợp với cả khách hàng trẻ tuổi lẫn trung niên. Ghế không chỉ chỉnh điện trượt lên xuống, chỉnh cao thấp, mà còn có chức năng hỗ trợ phần thắt lưng, giúp người ngồi cảm thấy thoải mái hơn.

Hai tùy chọn động cơ

Mặc dù có phần đầu xe mang phong cách xe điện, mẫu crossover cỡ nhỏ này vẫn có sẵn các tùy chọn động cơ xăng và hybrid tự sạc - giống như phiên bản tiền nhiệm.

Động cơ 2.0L 4 xi-lanh cho công suất 169 mã lực, dẫn động cầu trước thông qua hộp số CVT. Phiên bản hybrid được cải tiến kết hợp động cơ xăng 2.0L 156 mã lực với động cơ điện 111 mã lực và pin lithium-ion, dẫn động cầu trước thông qua hộp số E-CVT. Động cơ này mạnh hơn bản 1.8L hybrid tại Việt Nam.

Xe cũng được trang bị bộ công nghệ an toàn Toyota Safety Sense nâng cấp. Ảnh: Toyota

Toyota Frontlander phiên bản nâng cấp có giá từ 18.700 USD đến 21.900 USD (494 triệu - 578,3 triệu đồng) cho bản xăng, và giá từ 20.500 USD đến 23.300 USD (541,3 triệu - 615,2 triệu đồng) cho bản hybrid. Mức giá này cao hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, gần đây được bán với giá chiết khấu 12.500 USD (hơn 300 triệu đồng).

Toyota Corolla Cross ra mắt lần đầu vào năm 2020 và kể từ đó đã trở thành một trong những mẫu xe thành công nhất của Toyota. Năm 2024, mẫu xe này xếp hạng là xe bán chạy thứ ba thế giới với 859.000 chiếc được bán ra, tăng 18% so với năm 2023.

Những hình ảnh khác của Toyota Frontlander/Toyota Corolla Cross Trung Quốc: