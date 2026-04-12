Toyota chiếm nửa danh sách xe bán ít nhất Việt Nam tháng 3: Wigo lần đầu đứng top ‘không ai muốn’

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2026 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt về sức mua sau giai đoạn trầm lắng đầu năm. Tuy nhiên, song song với đà tăng trưởng chung, vẫn có một nhóm mẫu xe rơi vào tình trạng kén khách, với doanh số ở mức rất thấp. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Toyota Wigo khi bất ngờ trở thành mẫu xe bán chậm nhất toàn thị trường.

Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công

Cụ thể, Toyota Wigo chỉ tiêu thụ vỏn vẹn 2 xe trong tháng 3, một con số gây bất ngờ lớn nếu đặt trong bối cảnh mẫu hatchback hạng A này từng được xem là lựa chọn dễ tiếp cận nhờ giá bán thấp và thương hiệu phổ biến. Thực tế này cho thấy sức hút của Wigo đang suy giảm rõ rệt, phần nào phản ánh xu hướng chung khi người tiêu dùng dần rời bỏ các mẫu xe cỡ nhỏ để chuyển sang xe gầm cao đa dụng.

So với tháng 2/2026, danh sách xe bán chậm không thay đổi nhiều về các cái tên quen thuộc. Những mẫu sedan và hatchback như Toyota Corolla Altis, Suzuki Swift hay Honda Civic vẫn thường xuyên góp mặt, cho thấy nhóm xe gầm thấp tiếp tục gặp khó. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu đã có sự thay đổi khi tháng trước là Ford Mustang Mach-E chỉ bán 1 xe, còn sang tháng 3, Toyota Wigo trở thành mẫu xe đứng cuối bảng. Điều này cho thấy thứ hạng trong nhóm xe bán chậm có thể biến động theo từng tháng.

Không chỉ riêng Wigo, nhiều mẫu sedan và hatchback truyền thống khác cũng ghi nhận doanh số thấp trong cùng kỳ. Toyota Corolla Altis chỉ bán được 5 xe, trong khi Suzuki Swift đạt mức 6 xe. Dù Corolla Altis có cải thiện nhẹ so với tháng trước, kết quả này vẫn ở mức rất thấp nếu so với vị thế trước đây của mẫu sedan từng có thời gian dài thống lĩnh phân khúc. Với Suzuki Swift, tình trạng chững lại tiếp tục kéo dài khi mẫu hatchback hạng B này ngày càng lép vế trước các đối thủ gầm cao.

Danh sách xe bán chậm trong tháng 3 không chỉ có các mẫu xe phổ thông mà còn xuất hiện nhiều dòng xe giá cao. Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như Isuzu mu-X với 16 xe, Toyota Land Cruiser Prado đạt 27 xe hay Toyota Alphard ở mức 30 xe. Tuy nhiên, với nhóm xe này, doanh số thấp không hoàn toàn phản ánh nhu cầu thị trường. Những mẫu như Land Cruiser Prado thường xuyên trong tình trạng khan hàng do nguồn cung hạn chế, trong khi Alphard vốn là MPV hạng sang với tệp khách hàng khá hẹp nên mức bán vài chục xe mỗi tháng là điều không quá bất thường.

Ở góc nhìn tổng thể, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3 vẫn cho thấy tín hiệu tích cực khi doanh số toàn ngành tăng mạnh so với tháng trước. Dù vậy, sự phân hóa giữa các nhóm sản phẩm ngày càng rõ rệt. Trong khi SUV, crossover và MPV tiếp tục thu hút người mua, các dòng xe đô thị cỡ nhỏ và sedan truyền thống lại dần mất đi lợi thế cạnh tranh.

Diễn biến này cho thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi rõ ràng. Người dùng Việt ngày càng ưu tiên những mẫu xe có khoảng sáng gầm cao, không gian linh hoạt và phù hợp với nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Trong bối cảnh đó, những cái tên từng được xem là “xe quốc dân” trong phân khúc như Toyota Wigo hay Corolla Altis đang phải đối mặt với áp lực lớn nếu muốn lấy lại sức hút trên thị trường.



