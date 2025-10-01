Toyota Century sắp 'tách lẻ' như Lexus: Có cả bản MPV sang hơn LM, nội thất xịn như Rolls-Royce

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu liên tục đón nhận những thay đổi mới mẻ, câu chuyện về Toyota Century đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Được biết đến là biểu tượng của sự sang trọng trong phân khúc xe hơi, Toyota Century không chỉ dừng lại ở một mẫu sedan truyền thống ở thị trường nội địa Nhật Bản mà giờ đây có thể sẽ "bành trướng" ra thị trường quốc tế với nhiều hình dạng mới mẻ.

Không chỉ là tin đồn, những manh mối về việc Toyota Century có thể trở thành một thương hiệu độc lập đã xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội Nhật Bản.

Nhiều người liên tưởng Century đến bước ngoặt mà Lexus - một thương hiệu khác của Toyota - đã trải qua. Ảnh: Toyota

Toyota gần đây đã khởi động chiến dịch quảng cáo cho một dự án mới bí ẩn , hứa hẹn sẽ tiết lộ đầy đủ vào ngày 13-10 trước Triển lãm Di động Nhật Bản 2024. Thông báo này đã làm dấy lên suy đoán rằng thương hiệu con Century hàng đầu có thể sắp đóng vai trò lớn hơn trong dòng sản phẩm của Toyota, có khả năng mở rộng danh mục sản phẩm của mình vượt ra ngoài các mẫu xe sedan và SUV hiện tại.

Trang web giới thiệu chuyên dụng làm nổi bật logo Century ngang tầm với Toyota, Lexus, Gazoo Racing và Daihatsu. Điều này không phải ngẫu nhiên. Theo Chủ tịch Akio Toyoda, quyết định này phản ánh niềm tin của ông rằng "Century xứng đáng được đặt ở vị trí trung tâm".

Các giả thuyết ban đầu cho rằng chiến dịch có thể xoay quanh nền tảng TNGA của Toyota, một điểm chung giữa cả năm thương hiệu. Một khả năng khác là đổi mới chiến lược và mục tiêu bán hàng cho mỗi thương hiệu. Nhưng với việc Century xuất hiện hàng ngày trong các bản tin giới thiệu, một khả năng khác đã xuất hiện.

Trên mạng xã hội Nhật Bản, nhiều đồn đoán cho rằng Century sẽ thoát khỏi cái bóng của Toyota và phát triển thành một thương hiệu độc lập, đi theo con đường mà Lexus đã đi. Công ty cũng xác nhận kế hoạch cung cấp sản phẩm Century ra bên ngoài Nhật Bản.

Toyota Century đã có nhiều biến thể khác nhau. Ảnh: Toyota

Nếu như trước kia, Century chỉ được biết đến với mẫu sedan và SUV hạng sang, thì giờ đây những mẫu xe mới đang được đồn đoán, từ coupe hai cửa đến minivan siêu sang. Đặc biệt, một chiếc minivan cao cấp nếu được sản xuất sẽ phải tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với Lexus LM, mẫu minivan cao cấp hiện tại của hãng. Để đạt được điều này, Century sẽ cần phải cung cấp một trải nghiệm đẳng cấp ngang hàng với Rolls-Royce, hướng đến những khách hàng thượng lưu nhất.

Mặc dù cabin bốn chỗ rộng rãi và cửa sau trượt của dòng SUV hiện tại có thể khiến dòng minivan trở nên lỗi thời, nhưng sẽ rất thú vị khi thấy Century mở rộng sang các phân khúc khác. Xét cho cùng, công ty đã thể hiện sự sẵn sàng thử nghiệm với các đơn đặt hàng riêng, bao gồm cả chiếc Century SUV Convertible độc nhất vô nhị được thiết kế cho các cuộc diễu hành.

Chiếc sedan Century nguyên bản, ra mắt lần đầu vào năm 1967, từ lâu đã là mẫu xe chủ lực trong nước của Toyota, chỉ nhận được hai bản cập nhật thế hệ vào năm 1997 và 2017. Mặt khác, mẫu SUV Century ra mắt vào năm 2023 với tư cách là phiên bản tương đương của Rolls-Royce Cullinan tại Nhật Bản, thậm chí còn mở rộng thành biến thể hiệu suất GRMN.

Bản phác thảo sơ bộ về mẫu xe minivan Century dựa trên Lexus LM/Toyota Alphard. Ảnh: Carscoops

Mặc dù Century SUV với khoang hành khách rộng rãi và cửa lùa đã đủ sức thuyết phục, nhưng việc thăm dò khả năng mở rộng sang các phân khúc khác của Century vẫn rất đáng chú ý. Toyota đã không ngần ngại thử nghiệm với những phiên bản đặc biệt, như chiếc Century SUV Convertible duy nhất được thiết kế cho các cuộc diễu hành.

Mọi ánh mắt đều đang dồn về ngày 13/10, thời điểm mà Toyota hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ tất cả. Liệu thương hiệu Century sẽ mở rộng đường chinh phục thị trường xe hơi toàn cầu với những "đứa con" mới của mình hay không? Câu trả lời chỉ có thể được tìm thấy sau sự kiện bí ẩn này.