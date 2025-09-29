Toyota bất ngờ chơi lớn: Chuẩn bị tổng lực sản xuất xe hybrid tại Việt Nam, tung website bí ẩn và khánh thành thành phố thông minh

Website bí ẩn

Website bí ẩn được Toyota tung ra gần đây lập tức khiến giới quan sát chú ý. Trên nền giao diện đơn giản là đồng hồ đếm ngược cập nhật từng ngày, kèm theo logo của nhiều thương hiệu trong hệ sinh thái, từ Toyota, Lexus, Gazoo Racing, Daihatsu cho đến Century.

Chủ tịch hội đồng quản trị Toyota, ông Akio Toyoda, đưa ra nhận xét sau khi xem cách bố trí logo 5 thương hiệu hiển thị trên website đặc biệt. Ảnh: Toyota

Điều gây bất ngờ là chính Chủ tịch Akio Toyoda đã yêu cầu chỉnh sửa vị trí logo, đưa Century - dòng sedan hạng sang "kín tiếng" - vào trung tâm. Chi tiết nhỏ này khiến nhiều người tin rằng dự án mới không chỉ là một mẫu xe, mà còn là bước đi lớn hơn về định vị thương hiệu. Dự kiến, toàn bộ bí mật sẽ được công bố vào ngày 13/10 tới.

Creative Trend cho biết, Toyota cùng các thương hiệu trực thuộc như Lexus, Century, Gazoo Racing và Daihatsu đều chung nền tảng phát triển TNGA. Từ cơ sở này, giới truyền thông Nhật Bản dự đoán thông báo sắp tới nhiều khả năng sẽ xoay quanh kiến trúc mô-đun nói trên.

Giao diện trên website đặc biệt, đếm ngược từng ngày đến 13/10. Ảnh chụp màn hình

Thành phố thông minh 'dệt' nên tương lai

Trong khi cộng đồng tò mò với dự án bí ẩn, Toyota toàn cầu lại có một bước đi rõ ràng hơn: chính thức khai trương Woven City gần chân núi Phú Sĩ hôm 25/9. Bài đăng trên trang web đặc biệt hôm 25/9 cũng nhắc đến sự kiện này, cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các động thái gần đây của hãng xe Nhật Bản.

Woven City được xem là là thành phố tương lai với thiết kế như một “trường thử” trong đời thực, nơi cư dân vừa sinh sống vừa trực tiếp trải nghiệm các công nghệ di chuyển mới.

Toyota Woven City chính thức khởi động, mở ra một sân chơi thực nghiệm cho tương lai của ngành di chuyển. Ảnh: Toyota

Giới phân tích dành sự chú ý đặc biệt cho việc phát triển công nghệ lái xe tự động tại Woven City. Mục tiêu của Toyota là loại bỏ hoàn toàn thương vong do tai nạn giao thông và họ đang nỗ lực hợp tác với các công ty khác để phát triển công nghệ đạt mục tiêu này. Đến năm tài chính 2027, Toyota dự kiến sẽ tung ra thị trường những phương tiện được trang bị hệ thống lái tự động cấp độ 4, cho phép xe hoạt động tự động trong những điều kiện nhất định.

Woven City sẽ là nơi thử nghiệm để hiện thực hóa tham vọng trên, đồng thời còn là nơi kết nối giữa ngành công nghiệp ô tô và các lĩnh vực khác.

Hệ thống hạ tầng ở đây mô phỏng tương lai với ba loại đường gồm một dành riêng cho người đi bộ, một chia sẻ giữa người đi bộ và phương tiện cá nhân, và một dành riêng cho phương tiện cơ giới. Một đường ngầm thứ tư cho phép thử nghiệm không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc nhiệt độ. Hệ thống cột đa chức năng vừa là cột đèn, vừa là cột tín hiệu, đồng thời chứa cảm biến và camera phục vụ thử nghiệm và hợp tác.

Không chỉ là nơi thử nghiệm phương tiện điện hóa, Woven City còn là phòng thí nghiệm mở cho những ý tưởng táo bạo - từ môi trường sống không phấn hoa, dịch vụ bán hàng tự động đến giáo dục và lối sống số.

Những người sống ở thành phố này sẽ đóng vai đặc biệt quan trọng trong trong quá trình chuyển đổi của Toyota thành một công ty di chuyển.

Chủ tịch Akio Toyoda nhấn mạnh ý nghĩa của Woven City tại sự kiện: "Những gì chúng tôi khơi nguồn tại Woven City là phép nhân kakezan". Ông Toyoda tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các công ty sẽ nâng cao khả năng phát triển của họ và giúp họ đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Nhóm đầu tiên được gọi là Nhà sáng tạo (Inventors). Đây là các doanh nghiệp, startup, doanh nhân, viện nghiên cứu và các nhà đổi mới khác, phát triển và thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ trong Woven City. Bằng cách kết hợp chuyên môn sản xuất của Toyota, năng lực phần mềm tiên tiến của Woven by Toyota và thế mạnh riêng biệt của mỗi Nhà sáng tạo, Woven City hướng tới thúc đẩy Kakezan - một khái niệm Nhật Bản có nghĩa là “phép nhân/nhân lên”, nơi giá trị xã hội và đổi mới mới nảy sinh từ sự hội tụ của các ý tưởng và năng lực khác nhau.

Nhóm thứ hai gồm cư dân và khách thăm quan, được gọi là Weavers. Bằng cách trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ trước tiên và cung cấp phản hồi, Weavers sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các sáng kiến mới. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ chứa khoảng 300 cư dân. Dự kiến sẽ chào đón khách thăm quan chung vào năm tài chính 2026.

Đây chính là tuyên ngôn cho thấy Toyota muốn đi xa hơn vai trò một nhà sản xuất ô tô, để trở thành tập đoàn "di chuyển" toàn diện.

Toyota sẽ lắp ráp xe hybrid ở Việt Nam

Ở Việt Nam, định hướng này được phản chiếu phần nào qua bài phát biểu mới nhất của ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam.

Trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, ông Nakano Keita cho biết doanh nghiệp sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở và nhà máy tại khu vực Phúc Yên và đồng thời tiết lộ Toyota Việt Nam chuẩn bị khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư tất cả các hạng mục hơn 360 triệu USD.

Chưa rõ mẫu xe hybrid nào sẽ được Toyota Việt Nam lựa chọn để lắp ráp trong nước. Hiện tại, toàn bộ các xe Toyota phiên bản hybrid được phân phối đều là nhập khẩu nguyên chiếc. Ảnh: Toyota

Nhìn tổng thể, những động thái dồn dập của Toyota cho thấy một chiến lược có sự liên kết chặt chẽ. Website đếm ngược dẫn dắt người tiêu dùng chuẩn bị đón nhận bước tiến mới của thương hiệu, Woven City cụ thể hóa một phần tham vọng toàn cầu, và bài phát biểu của ông Nakano phác thảo một bước gần hơn đến với bức tranh Toyota tại Việt Nam trong tương lai. Thách thức vẫn còn nhiều, nhưng nếu thành công, Toyota sẽ không chỉ duy trì vị thế dẫn dắt mà còn định hình lại cách người tiêu dùng nói chung và người Việt nói riêng nghĩ về di chuyển trong kỷ nguyên mới.