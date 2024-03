Toyota báo giá dự kiến 3 bản Hilux: Cao nhất 999 triệu, bán từ tháng 5, trở lại đấu Ranger và Triton

Toyota Việt Nam đã gửi bảng giá dự kiến của Hilux 2024 tới hệ thống đại lý trên toàn quốc. Theo đó, mẫu bán tải Nhật Bản có 3 phiên bản: 4x4 MT, 4x2 AT và Adventure, giá bán dự kiến 668 triệu đồng, 706 triệu đồng và 999 triệu đồng. Với màu sơn trắng ngọc trai, khách hàng phải chi thêm 8 triệu đồng.

Giá bán dự kiến có thể không giống giá bán thực tế, nhưng đây là giá bán dự kiến do Toyota Việt Nam đưa ra nên rất đáng để tham khảo, nếu có chênh lệch cũng không quá lớn. Toyota Hilux tiếp tục được nhập khẩu Thái Lan, dự kiến bán từ tháng 5.

Bảng giá dự kiến của Hilux do Toyota Việt Nam gửi tới hệ thống đại lý.

Trước đó, Toyota Việt Nam tạm dừng nhập khẩu Hilux từ tháng 1/2022 do lo ngại nguồn cung nhiên liệu dầu đạt chuẩn Euro5 còn hạn chế tại Việt Nam. Sau đó, hãng xe Nhật đưa về duy nhất phiên bản Hilux 4x2 AT. Phiên bản này giống để lấp đầy dải sản phẩm do giá bán lên tới 852 triệu đồng, thiếu sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.

Năm ngoái, Hilux là xe bán ít nhất phân khúc với doanh số 134 xe. Con số tương ứng của Ranger là 16.085 xe và của Triton là 2.572 xe.

Bên cạnh đó, trong phân khúc bán tải, Hilux cũng là mẫu xe có ít cập nhật hơn cả. "Vua doanh số" Ranger được lên đời mới, lại sắp có phiên bản mới Stormtrak. Triton thế hệ mới cũng đang rục rịch về Việt Nam trong tương lai gần.

Về trang bị, bản cao nhất Adventure dùng động cơ 2.8L, còn 2 bản còn lại dùng động cơ 2.4L. Trên bản Adventure sẽ có thêm một số trang bị mới như cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, màn hình lớn có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hai bản thấp hơn có thay đổi thiết kế cản trước.



Hiện chưa rõ Hilux 2024 có phải bản nâng cấp facelift giống ở thị trường Úc hay không.

Bản nâng cấp lần này sẽ tăng sức cạnh tranh của Hilux trước các đối thủ khác trong phân khúc. Tuy nhiên, với ít sự thay đổi rõ rệt, Hilux có thể sẽ vẫn bị Ranger và Triton - 2 mẫu xe đang dẫn đầu doanh số phân khúc - lấn át về sức bán.