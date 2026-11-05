Mỗi chú voi đều có một nài voi (người chăm sóc) phụ trách, am hiểu tên gọi, tuổi đời, nguồn gốc, tính cách và tập tính riêng của con vật. Thông qua nài voi, du khách được biết thêm nhiều điều thú vị về những chú voi ở Vườn quốc gia Yok Đôn.