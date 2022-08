Tour du lịch hơn 3 tỷ đồng của công ty Mỹ có điểm dừng ở Hội An

Công ty điều hành tour du lịch hạng sang và thám hiểm máy bay tư nhân TCS World Travel gần đây đã công bố lịch trình hành trình toàn cầu năm 2023 rất được mong đợi của mình. Trong số đó, có hai tour được thiết kế có điểm dừng ở Việt Nam.



Tour Golf Around the World kéo dài 22 ngày với 48 hành khách sẽ đưa du khách đến những sân golf tốt nhất thế giới. Trong thời gian nghỉ ngơi giữa các cuộc chơi, khách lữ hành có thể dành thời gian để trải nghiệm cảnh đẹp địa phương. Tour có giá 147.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng), khởi hành từ Mỹ sẽ đi qua Australia, Malaysia, Việt Nam, Oman, Rwanda và Morocco.

Tour khám phá châu Á và Trung Đông có giá 140.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) khởi hành từ Anh, sẽ đi qua các nước Ai Cập, Israel, Uzbekistan, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Oman.

Cả hai tour nói trên sẽ đều có điểm dừng ở Đà Nẵng và Hội An, khách sẽ nghỉ tại resort 5 sao Four Seasons Resort The Nam Hai.

Theo mô tả, máy bay chở hành khách sẽ là A321 hoặc Boeing 757 với phi hành đoàn 18 người, có đầu bếp và bác sĩ phục vụ cho mọi nhu cầu của hành khách. Trên máy bay là ghế da được đặt làm riêng với hệ sống ngả điện tiên tiến, nhà vệ sinh cực lớn.

Tour du lịch cao cấp của công ty Mỹ sẽ ghé qua Hội An, Việt Nam. Ảnh: Pexels



Bên cạnh hai tour cao cấp này, TCS World Travel còn cung cấp 7 tour khác, như Thế giới ít đi du lịch, những ngã tư cổ kính của châu Âu và Trung Đông, Khám phá kỳ quan Nam Thái Bình Dương… đều có giá hơn 100.000 USD (vài tỷ đồng). Tour rẻ nhất của công ty cũng kéo dài 7 ngày trong dịp lễ Tạ ơn với giá khởi điểm 54.590 USD/người lớn (khoảng 1,3 tỷ đồng).