Top xe sedan tiết kiệm xăng nhất hiện nay

Mazda 2 - 4,76 lít/100 km

Mazda 2, một trong những mẫu sedan hạng B được ưa chuộng, gây ấn tượng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ 4,76 lít/100 km cho điều kiện lái xe hỗn hợp.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của Mazda 2 là 5,77 lít/100 km trong đô thị và 4,18 lít/100 km trên đường trường. Với trọng lượng 1.111 kg, mẫu xe này khẳng định được vị thế vững chắc trong phân khúc xe nhỏ gọn.

Mazda 2 có mức tiêu thụ nhiên liệu 4,76 lít/100 km.

Mazda 2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có hai phiên bản chính: sedan và hatchback. Cả hai phiên bản đều được trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất 109 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Hiện tại, Mazda 2 có tổng cộng 7 phiên bản khác nhau, bao gồm 4 phiên bản sedan và 3 phiên bản hatchback, mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Mitsubishi Attrage MT - 5,09 lít/100 km

Mitsubishi Attrage phiên bản số sàn có mức tiêu thụ nhiên liệu 5,09 lít/100 km cho điều kiện đường hỗn hợp.

Cụ thể, trong đô thị, xe tiêu thụ 6,22 lít/100 km, trong khi trên đường trường, con số này giảm xuống chỉ còn 4,42 lít/100 km.

Với trọng lượng nhẹ chỉ 875 kg, Attrage được coi là một trong những mẫu xe nhẹ nhất trong phân khúc sedan cỡ nhỏ.

Mitsubishi Attrage MT tiêu thụ 5,09 lít/100 km.

Mẫu xe này được nhập khẩu từ Thái Lan và hiện có ba phiên bản: một phiên bản số sàn (MT) và hai phiên bản số tự động (CVT).

Tất cả các phiên bản đều được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 78 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT, mang đến sự linh hoạt và tiết kiệm cho người lái.

KIA Soluto MT - 5,12 lít/100 km

KIA Soluto, mẫu sedan hạng B, có mặt trên thị trường Việt Nam từ năm 2019. Xe được trang bị động cơ 1.4L, sản sinh công suất 94 mã lực, và có hai tùy chọn hộp số: số sàn 5 cấp và số tự động 6 cấp.

KIA Soluto tiêu thụ nhiên liệu 5,12 lít/100 km.

Về hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, phiên bản số sàn MT của Soluto tiêu thụ 5,12 lít/100 km cho đường hỗn hợp, 6,23 lít/100 km trong đô thị và 4,49 lít/100 km trên đường trường. Với trọng lượng 1.030 kg, KIA Soluto nằm trong phân khúc trung bình của sedan hạng B.

Hiện tại, mẫu xe này được cung cấp với 3 phiên bản, bao gồm 2 phiên bản số sàn và 1 phiên bản số tự động.