Top xe điện dưới 30 triệu nhìn cũng "rất ra gì và này nọ"

Không cần phải có ngân sách quá lớn, trong tầm giá dưới 30 triệu đồng có rất nhiều có mẫu xe điện có thiết kế sành điệu, tính năng hiện đại và quãng đường di chuyển đủ cho cả tuần đi học hoặc đi làm.

VinFast Evo Lite Neo

VinFast Evo Lite Neo mở đầu danh sách với mức giá 14,4 triệu đồng đã bao gồm pin và bộ sạc. Đây là mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast, hướng tới học sinh và sinh viên với thiết kế gọn gàng, mang hơi hướng châu Âu và bảng màu trẻ trung. Dung lượng pin Evo Lite Neo có thể di chuyển tối đa 78 km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 49 km/h. Trọng lượng nhẹ và yên thấp khiến xe dễ điều khiển, kể cả với người lần đầu trải nghiệm xe điện.

Honda ICON e:

Honda ICON e tiếp tục là một lựa chọn hợp lý trong phân khúc xe điện đô thị. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế tối giản, khả năng vận hành êm ái và pin lithium tháo rời tiện lợi cho việc sạc tại nhà hoặc văn phòng. Xe có thể đi tối đa 71km sau 1 lần sạc.

ICON e có ba phiên bản (gồm sạc): Cao cấp (26,9 triệu đồng), Đặc biệt (27,1 triệu đồng) và Thể thao (27,3 triệu đồng). Các phiên bản chỉ khác nhau về trang trí. Giá thuê pin là 350.000 đồng/pin mỗi tháng (với mức 10% VAT).

Người mua có thể trả tiền thuê theo ba cách: một tháng, 2-6 tháng hoặc trên 6 tháng. Nếu trên 6 tháng người dùng được khuyến mãi miễn phí một tháng.

Yadea Velax

Yadea Velax là đại diện tiếp theo, nổi bật với thiết kế khỏe khoắn, hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ và bảng đồng hồ điện tử sắc nét. Khung sườn chắc chắn cùng động cơ mạnh mẽ giúp Velax vận hành ổn định trong nhiều điều kiện đường sá.

Yadea Velax có ba phiên bản H, U và Fast Charging, khác nhau chủ yếu ở dung lượng pin và công nghệ sạc. Bản H dùng pin LFP 2,28 kWh, công suất 2 kW, tốc độ tối đa 64 km/h và tầm vận hành 80 km với mức giá 29,9 triệu đồng.

Sau những lựa chọn xe máy điện mạnh mẽ, thị trường xe đạp điện cũng đem đến nhiều gợi ý hấp dẫn cho người trẻ muốn di chuyển linh hoạt, tiết kiệm và gọn nhẹ.

Osakar Alpha Sport

Osakar Alpha Sport là mẫu xe đạp điện nổi bật của thương hiệu Osakar, có giá khoảng 13,5 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế khỏe khoắn, khung hợp kim bền bỉ và nhiều tiện ích phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm hằng ngày. Xe có thể đi 40 - 50km/1lần sạc với tốc độ tối đa 25km/h.

Pega Cap As

Pega Cap As phiên bản 2025 được cải tiến về thiết kế và hiệu suất, giá hiện khoảng 12,9 triệu đồng. CAP AS là số ít xe đạp điện có quãng đường di chuyển lên tới 75km cho 1 lần sạc đầy. Thông thường quãng đường tối đa xe đạp điện chỉ trong khoảng 50km.

Dòng xe điện này không chỉ hướng tới học sinh mà còn phù hợp với cả người đi làm, mỗi ngày di chuyển lên đến 20km thì phải gần 4 ngày mới phải sạc điện 1 lần.

Yadea i8

Nổi bật với thiết kế đẹp, lạ mắt trong các dòng xe đạp điện có thể kể tới Yadea i8. Yadea i8 sử dụng thiết kế dáng vintage với những đường nét bo tròn mềm mại nhưng vẫn trẻ trung, thu hút ánh nhìn. Với phiên bản mới, các thông số của Yadea i8 được nâng lên hấp dẫn hơn khi quãng đường đi được 70 km, tốc độ tối đa 35km/h với mức giá 13,9 triệu đồng.