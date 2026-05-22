Top xe đa dụng đáng mua trong tầm giá dưới 800 triệu đồng

Video: Top xe đa dụng đáng mua hiện nay.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 650 triệu và 728 triệu đồng.

Ngoại thất mang đậm chất hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc nét và các đường nét thiết kế góc cạnh. Xe có gầm cao, phù hợp cho cả đô thị lẫn các chuyến đi đường trường.

Toyota Yaris Cross.

Nội thất của Yaris Cross được tối ưu hóa với màn hình giải trí trung tâm lớn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại và chất liệu ghế ngồi cao cấp.

Toyota Yaris Cross có 02 tùy chọn động cơ: Bản máy xăng Dynamic Force sử dụng động cơ 1.5L 4 xy lanh sản sinh ra công suất cực đại là 105 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Phiên bản Hybrid sử dụng động cơ kết hợp giữa máy xăng và động cơ điện. Động cơ xăng 1.5L I4 sản sinh ra công suất 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Mô tơ điện có công suất 79 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Tổng công suất tạo ra 110 mã lực. Hộp số e-CVT, đi kèm bộ pin lithium-ion, mẫu xe có chế độ chạy thuần điện (EV Mode).

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 và bắt đầu bán ra vào tháng 3 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Xe mang phong cách Dynamic Shield đặc trưng, với đầu xe mạnh mẽ, đèn pha LED tích hợp dải chiếu sáng ban ngày hiện đại. Xforce gây ấn tượng bởi nội thất sang trọng và thông minh.

Màn hình cảm ứng trung tâm 12.3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Yamaha sống động và ghế bọc da chất lượng cao là những điểm nổi bật.

Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 605 đến 720 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Hyundai Creta

Hyundai Creta.

Hyundai Creta ra mắt giữa tháng 3/2022 tại Việt Nam, được Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, tất cả sử dụng khối động cơ 1.5L đi kèm hộp số CVT. Giá bán của các phiên bản từ 599 đến 715 triệu đồng.

Ngoại thất Creta sở hữu lưới tản nhiệt "Parametric Jewel" độc đáo, đèn pha LED tích hợp dải định vị nổi bật và phần đuôi xe hài hòa với đèn hậu dạng boomerang. Nội thất mang hơi hướng công nghệ cao với màn hình giải trí 10.25 inch, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và ghế ngồi bọc da êm ái.

Hyundai Creta được trang bị động cơ Smartstream 1.5L mới, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh), giúp gia tăng khả năng vận hành mượt mà, lanh lẹ trong phố mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

KIA Seltos

KIA Seltos.

KIA Seltos được phân phối chính hãng 7 phiên bản, giá bán dao động từ 579 triệu đến 799 triệu đồng.

Ngoại thất của Seltos nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, đèn pha LED toàn phần, mâm xe hợp kim 17 inch và các chi tiết mạ chrome sang trọng. Nội thất xe tinh tế với màn hình cảm ứng 10.25 inch, tích hợp đa kết nối, hệ thống điều hòa tự động và ghế ngồi bọc da cao cấp.

KIA Seltos trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5G, sản sinh công suất công suất 113 mã lực tại 6,300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4,500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Riêng bản cao cấp nhất 1.5 Turbo GT-Line là cỗ máy 1.5 Turbo kết nối hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, cho công suất cực đại 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng momen xoắn cực đại lên đến 253 Nm tại 1.500 - 3.500 vòng/phút.