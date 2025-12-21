Top ô tô “hút khách” nhất mọi phân khúc: Xe điện VinFast áp đảo thị trường Việt Nam 2025

Xe điện VinFast áp đảo thị trường Việt Nam 2025

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 đang chứng kiến sự phân hoá mạnh ở từng phân khúc, khi nhiều mẫu xe dẫn đầu doanh số trong nhóm tương ứng. Ở nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ và mini city car, các mẫu xe điện của VinFast như VF 3, VF 5 và VF 6 liên tục áp đảo, phản ánh xu hướng xe điện ngày càng chiếm ưu thế trong phân khúc đô thị và “giá mềm”.

Trong khi đó, ở nhóm xe động cơ xăng/truyền thống, những mẫu xe Nhật Bản vẫn giữ vị trí “độc tôn” với Mazda CX-5 ở SUV, Mitsubishi Xpander ở MPV, Ford Ranger ở phân khúc bán tải hay Toyota Camry ở sedan hạng D, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của các dòng xe này với người tiêu dùng Việt.

Kết quả này làm nổi bật sự cạnh tranh giữa xe điện nội địa hóa và xe động cơ truyền thống lâu đời, đồng thời phản ánh nhu cầu đa dạng của thị trường ô tô trong nước khi năm 2025 dần khép lại.

Porsche 718 Cayman GT4 RS nguyên bản đầu tiên về Việt Nam

Một chiếc Porsche 718 Cayman GT4 RS – phiên bản hiệu năng cao nhất của dòng Cayman vừa xuất hiện tại TP HCM, được xác nhận là xe chính hãng nhập khẩu theo đơn đặt hàng cá nhân, đánh dấu lần đầu mẫu này có mặt tại Việt Nam. Sự kiện nhanh chóng thu hút cộng đồng yêu xe thể thao trong nước, nhất là giới chơi xe hiệu suất cao.

Xe nổi bật với ngoại thất màu đỏ và nhiều chi tiết khí động học bằng sợi carbon, từ nắp ca-pô đến cánh gió lớn phía sau, mang phong cách gần với xe đua đường phố.

Porsche 718 Cayman GT4 RS được trang bị động cơ 6 xi-lanh đối đỉnh, dung tích 4.0L, hút khí tự nhiên, thừa hưởng từ Porsche 911 GT3. Động cơ cho vòng tua tối đa 9.000 vòng/phút, sản sinh công suất 500 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 315 km/h và tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây.

Hiện giá chính thức tại Việt Nam chưa được công bố, nhưng nhiều dự đoán cho rằng giá lăn bánh có thể vượt trên 10 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các bản 718 Cayman tiêu chuẩn.

Bugatti tương lai hứa hẹn bứt phá tốc độ nhờ công nghệ pin thể rắn mới của Rimac

Rimac Technology vừa xác nhận đã hoàn tất giai đoạn nghiên cứu và sẵn sàng thử nghiệm công nghệ pin thể rắn (solid-state battery). Một bước tiến được đánh giá có thể tái định nghĩa hiệu suất cho siêu xe hạng sang, mở đường cho một mẫu Bugatti hoàn toàn mới dự kiến ra mắt vào năm 2030.

Nguyên mẫu pin có dung lượng 100 kWh nhưng nhẹ hơn khoảng 30 kg so với pin hiện tại, hợp tác phát triển cùng chuyên gia Mitsubishi và kỹ sư từ ProLogium. Rimac đặt mục tiêu đưa chi phí sản xuất loại pin này về mức tương đương pin NMC truyền thống vào năm 2035.

Theo giới quan sát, mẫu Bugatti mới sử dụng pin thể rắn sẽ là dòng sản phẩm độc lập song hành với Tourbillon, cho thấy hãng xe Pháp vừa duy trì di sản động cơ V16 trên Tourbillon, vừa mạnh dạn ứng dụng công nghệ điện hóa tiên tiến. Nếu thành công, đây có thể là bước đột phá đưa tốc độ và bền vững song hành, định hướng tương lai cho các siêu xe điện hiệu suất cao.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn











