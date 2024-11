Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An là một địa điểm du lịch Quảng Nam đặc sắc mà bạn chắc chắn không thể nào quên nhắc đến.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao.

Hội An nổi tiếng là di sản văn hóa thế giới, là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa và kiến trúc cổ xưa vẫn còn được lưu giữ trọn vẹn mãi cho đến tận ngày nay. Dạo chơi tại phố cổ Hội An, du khách sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu trước không gian yên bình, những ngôi nhà mái ngói mang nét kiến trúc cổ kính thực sự rất ấn tượng.

Bãi biển An Bàng

Đi tour du lịch Quảng Nam tự túc, nếu muốn trải nghiệm cảm giác dạo chơi trên bãi biển, bạn nhất định phải ghé đến biển An Bàng. Ấn tượng đầu tiên của khách du lịch về bãi biển An Bàng chính là nước biển xanh trong vắt, khung cảnh hoang sơ và những cồn cát trắng mịn.

Bãi tắm An Bàng.

Thời điểm lý tưởng nhất để bạn có thể ghé đến biển An Bàng dạo chơi đó là vào lúc sáng sớm hoặc khi chiều tối. Lúc này bãi biển đẹp hệt như một bức tranh và bạn có thể thỏa sức hòa mình vào khung cảnh đẹp tựa như tranh vẽ ấy.

Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm là một cụm đảo xinh đẹp nguyên sơ và có dân cư sinh sống.

Cù Lao Chàm.

Ở Cù Lao Chàm có rất nhiều bãi tắm đẹp, những địa điểm tham quan nổi tiếng mà bạn nhất định nên một lần khám phá, cụ thể như: Bãi Chồng, suối Mơ, bãi Ông,...

Đắm mình trong làn nước mát lạnh và được tham gia vào những hoạt động giải trí thú vị như câu mực, câu cá, lặn ngắm san hô,... chắc chắn sẽ khiến rất nhiều du khách thích thú.

Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn vốn được xem là niềm tự hào của người dân Quảng Nam, là một di sản văn hóa thế giới nổi tiếng được đông đảo khách du lịch biết đến.

Thánh địa Mỹ Sơn.

Toàn bộ kiến trúc của thánh địa Mỹ Sơn có đến hơn 70 đền tháp cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ IV và trong số đó vẫn còn 20 đền tháp giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ như thuở ban đầu. Đến tham quan thánh địa Mỹ Sơn, du khách thật sự sẽ bị choáng ngợp trước kiến trúc được chạm khắc tinh xảo vô cùng độc đáo.

Bãi biển Cửa Đại

Một trong những địa điểm du lịch Quảng Nam nổi tiếng được rất nhiều du khách lựa chọn ghé thăm đó chính là bãi biển Cửa Đại. Đây là một địa điểm du lịch thú vị, là nơi mà bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn những dãy núi cao phía xa xa.

Bãi biển Cửa Đại.

Bãi biển Cửa Đại đẹp giống hệt một bức tranh thủy mặc khiến bất cứ ai cũng khó chối từ trước sự cuốn hút ấy.

Làng bích họa Tam Thanh

Đi tour du lịch Quảng Nam nếu không một lần ghé đến check in tại làng bích họa Tam Thanh thì thực sự sẽ là một điều tiếc nuối. Ngôi làng lung linh và tràn đầy màu sắc chính là nét đặc trưng của nơi đây khiến nhiều người cảm thấy ấn tượng.

Làng bích họa Tam Thanh.

Hàng trăm ngôi nhà tại đây được khoác lên mình những chiếc áo mới với vô số sắc màu rực rỡ, đó là những bức tranh được tạo nên từ bàn tay khéo léo của những họa sĩ Hàn Quốc. Mỗi bức tranh tại làng bích họa Tam Thanh là một câu chuyện chân thực về đời sống của người dân nơi đây và đồng thời cũng chính là một nét rất riêng khiến người tham quan cảm thấy thú vị.

Rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu là một địa điểm níu chân đông đảo du khách trong tour du lịch Quảng Nam. Nơi đây mang nét đặc trưng của vùng sông nước với hình ảnh rạch nước trong veo cùng rừng dừa xanh mướt trải dài.

Rừng dừa Bảy Mẫu.

Nếu có dịp ghé đến tham quan tại rừng dừa Bảy Mẫu, du khách sẽ được trải nghiệm đi thuyền thúng ngắm cảnh và được thưởng thức những màn biểu diễn lắc thúng sôi động. Chắc chắn trải nghiệm này sẽ rất khó có được ở bất kỳ một nơi nào khác.

Bàng Than

Đi tour du lịch Quảng Nam mà chưa được một lần check in tại Bàng Than thì có lẽ sẽ là một điều tiếc nuối rất lớn. Bàng Than vốn được ví như một “kiệt tác từ đá đen” với những lớp đá đen trải dài tạo thành từng lớp xếp chồng lên nhau.

Bàng Than.

Do sự tác động từ nước biển, theo thời gian những tảng đá này sẽ bị bào mòn và tạo thành những hình thù rất độc đáo. Nếu là một người yêu thích khám phá, trải nghiệm thì Bàng Than chắc chắn sẽ là một tọa độ du lịch khiến bạn thích thú.

Làng gốm Thanh Hà

Nếu Hà Nội nổi tiếng có làng gốm Bát Tràng thì ở Quảng Nam, người ta thường xuyên nhắc về làng gốm Thanh Hà vang danh khắp vùng.

Làng gốm Thanh Hà vang tiếng khắp vùng.

Đến tham quan làng gốm Thanh Hà trong chuyến du lịch Quảng Nam, bạn sẽ được tìm hiểu về nghề làm gốm truyền thống từ bao đời nay của cư dân trong làng, được tận mắt chiêm ngưỡng quá trình làm ra một sản phẩm gốm sứ tỉ mỉ và công phu như thế nào.