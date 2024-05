Top nhà hàng bên sông Sài Gòn view xịn, đồ ăn ngon

The Deck Saigon

Nhà hàng có không gian mở thoáng đãng, nằm bên sông Sài Gòn, được thiết kế với nội thất sang trọng nhưng rất gần gũi với thiên nhiên. Đây xứng đáng là cái tên đầu tiên trong danh sách nhà hàng ven sông Sài Gòn nếu bạn muốn trải nghiệm, vì có nhiều không gian riêng tư, thích hợp để bạn gặp gỡ bạn bè, tiếp khách hay hẹn hò với người thân yêu.

The Deck Saigon có không gian mở thoáng đãng, nằm bên sông Sài Gòn. (Ảnh: The Deck Saigon)

The Deck Saigon là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích không gian lãng mạn và thưởng thức ẩm thực chất lượng. Thực đơn đa dạng ở nhà hàng này có sự kết hợp của các nền ẩm thực Á- Âu, nổi tiếng nhất là những món hải sản hấp dẫn thu hút rất nhiều thực khách.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến The Deck là buổi sáng cuối tuần nhâm nhi bữa sáng cùng ly cà phê cạnh bờ sông và tận hưởng nhịp sống thư thả, yên bình, hoặc chiều muộn ngắm hoàng hôn thật đặc biệt. Bạn cũng sẽ có vô số bức hình thật đẹp với view sông Sài Gòn lãng mạn. Đặc biệt, từ 16h-19h tối là khung giờ happy hour ở The Deck, bạn sẽ thoải mái thưởng thức các loại thức uống, cocktails chỉ với 1/2 giá so với các khung giờ khác.

Điểm cộng nữa là nhà hàng phục vụ đến 5 loại menu, trong đó ăn sáng với giá từ 100.000 – 300.000 đồng. Menu trưa chất lượng từ 165.000 - 400.000 đồng, buổi tối với các món ăn đặc biệt và phong cách châu Á, có giá từ 165.000 – 400.000 đồng...

Nhà hàng có địa chỉ tại 38 Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, mở cửa từ 8h30 – 23h30 hàng ngày.

Nhà hàng Sông Trăng

Nhà hàng nằm dọc theo bờ sông nên luôn mang đến không khí dễ chịu với gió sông mát rượi. Sức hấp dẫn của của Sông Trăng là có view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn. Không gian vô cùng rộng rãi, thoáng mát và được chia làm nhiều khu vực, có cả phòng VIP máy lạnh và cả khi vực ngoài trời hoành tráng.

Sông Trăng có view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn mát mẻ, giá cả lại bình dân, hợp túi tiền nhiều thực khách. (Ảnh: ST)

Menu của nhà hàng rất phong phú với các món ăn dân dã nhiều vùng miền được chế biến tỉ mỉ, vừa miệng nhưng mức giá rất bình dân, bình quân món ăn khoảng 100.000 đồng.

Sông Trang có địa chỉ tại 233A Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh, mở cửa từ 8h-23h.

Nhà hàng Bistro Song Vie

Bistro Song Vie Saigon nổi tiếng là địa điểm lý tưởng, được nhiều bạn trẻ lựa chọn để làm nơi tụ tập, vui chơi ăn uống vào những dịp cuối tuần. Đây cũng được coi là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi vì khung cảnh yên bình, lãng mạng.

Bistro Song Vie Saigon được coi là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi vì khung cảnh yên bình, lãng mạng. (Ảnh: Bistro Song Vie)

Để hút khách hàng, Bistro Song Vie Saigon thiết kế không gian vô cùng độc đáo, hướng nhìn thẳng ra sông Sài Gòn. Thực khách không chỉ thưởng thức những món ăn ngon, mà vừa tận hưởng không khí mát mẻ khi ngắm cảnh đêm trăng hay sông nước vô cùng lãng mạn.

Thực đơn của nhà hàng rất đa dạng mùi vị với những món ăn Âu – Á, và cả món ăn đặc sắc ở từng vùng miền của Việt Nam được chế biến bởi và trang trí vô cùng đẹp mắt.

Bistro Song Vie Saigon có địa chỉ tại 197/2 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Nhà hàng mở cửa từ 11h– 22h30 mỗi ngày. Giá các món ăn từ 100.000 – 500.000 đồng/món.

Boat House

Boat House là gợi ý hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một không gian thanh bình và yên ả giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Nơi này còn được ví là "Ốc đảo giữa sông Sài Gòn" bởi nhà hàng như một con thuyền được đưa ra bờ sông để đón những luồng gió tự nhiên từ sông thổi vào, tạo được tầm nhìn rộng để thực khách có thể ngắm gần hơn những con thuyền đang rẽ nước băng qua. Nhà hàng tọa lạc ngay bên sông Sài Gòn trong khuôn viên khu biệt thự Thảo Điền, là điểm hẹn lý tưởng cho những người yêu thích cảnh sông nước thơ mộng.

Đến nhà hàng buổi tối, khách còn có thể vừa thưởng thức món ăn ngon, chill cùng với dàn nhạc sống cực sống động và hấp dẫn. (Ảnh: Boat House)

Boat House được ví là "Ốc đảo giữa sông Sài Gòn" là điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thích cảnh sông nước thơ mộng. (Ảnh: Boat House)

Với sức chứa lên tới 300 khách và không gian thoáng mát không kém phần sang trọng, nhà hàng Boat House rất thích hợp để tổ chức tiệc chiêu đãi hay các sự kiện văn hóa ẩm thực. Đặc biệt, thực khách còn có thể sử dụng dịch vụ du thuyền trên sông để ngắm toàn cảnh bên hai bờ sông Sài Gòn và nhâm nhi những món ăn hấp dẫn. Nếu đến nhà hàng buổi tối, khách còn có thể vừa thưởng thức món ăn ngon, chill cùng với dàn nhạc sống cực sống động và hấp dẫn.

Menu của nhà hàng mang phong cách Á-Âu và được cập nhật liên tục với cách chế biến độc đáo, mới lạ. Thực đơn đồ uống của nhà hàng cũng vô cùng phong phú và luôn thay đổi của các loại bia lạnh, các loại rượu vang, cocktail được chế biến khéo léo…Nhà hàng cũng phục vụ âm nhạc tại chỗ để đáp ứng nhu cầu của nhiều thực khách.

Nhà hàng có địa chỉ tại 36 Thảo Điền, TP Thủ Đức, mở cửa 9h-22h30 mỗi ngày.

Giá món ăn từ 100.000 - 500.000 đồng.

Nhà hàng bên sông Village Romaine

Nếu bạn cần một địa chỉ ăn ngon, gặp gỡ bạn bè bên khung cảnh thơ mộng của sông Sài Gòn thì Village Romaine chính là nơi không thể bỏ qua. Đây là một trong những khu resort kiêm nhà hàng ven sông đầu tiên ở TP.HCM, với không gian rộng cùng khuôn viên đẹp, nhiều cây xanh.

Village Romaine có không gian thơ mộng, địa điểm tuyệt vời dành cho những ai yêu thích sự yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp. (Ảnh: Village Romaine)

Thực đơn của nhà hàng có nhiều món ăn đa dạng đến từ văn hóa ẩm thực của nhiều nước khác nhau, từ món Á đến món Âu. Nhà hàng còn có danh mục đổ uống phong phú. Bạn vừa có thể ăn những món ăn ngon, nhâm nhi ly rượu vang thơm nồng hay ly cocktail được pha chế độc đáo bởi đội pha chế chuyên nghiệp.

Village Romaine có địa chỉ tại 195 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, mở cửa 8h-23h hàng ngày. Giá món ăn tại đây dao động 250 000 đồng – 550 000 đồng/món.

Nhà hàng Elisa

Đây là nhà hàng nổi độc đáo và duy nhất trên sông Sài Gòn, neo đậu cố định tại Cảng Sài Gòn. Đây là tàu nhà hàng lớn nhất Việt Nam với khả năng tiếp nhận 1.000 khách cùng một lúc, có 5 tầng sử dụng với nhiều không gian riêng biệt. Elisa từng được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch bình chọn là “Top nhà hàng hàng đầu Việt Nam” trong 3 năm liền.

Nhà hàng được thiết kế trên một con tàu neo đậu tại Cảng Sài Gòn, tạo nên trải nghiệm tuyệt vời với không gian mát mẻ, view sông thơ mộng, các món ẩm thực đa dạng.

Elisa là nhà hàng nổi độc đáo và duy nhất trên sông Sài Gòn, neo đậu cố định tại Cảng Sài Gòn. (Ảnh: Elisa)

Elisa chuyên tổ chức tiệc các sự kiện lớn như tiệc công ty, tiệc cá nhân, buffet, tiệc ngoài trời, tiệc cuối năm…vì không gian rộng lớn, sức chứa đến 1.000 người. (Ảnh: Elisa)

Tàu được thiết kế với 3 cánh buồm được trang trí ánh sáng chuyên dụng, tạo nên không gian huyền bí. Nội thất sang trọng, bày trí khéo léo làm nổi bật sự hiện đại, độc đáo của nhà hàng.

Nơi đây đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng với không gian ngoài trời, trong nhà, sảnh tiệc và phòng VIP. Với 5 tầng rộng lớn, thang máy hiện đại, có sức chứa lên đến hơn 1.000 người. Nơi đây chuyên tổ chức các sự kiện lớn như tiệc công ty, tiệc cá nhân, buffet, tiệc ngoài trời, tiệc cuối năm… Mỗi bữa tiệc được trang trí theo yêu cầu, tạo nên trải nghiệm đáng nhớ. Ẩm thực đa dạng từ nhiều quốc gia như Việt, Hoa, Âu, Nhật…

Nhà hàng tàu Elisa có địa chỉ tại 5 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, mức giá tham khảo từ 195.000 đồng/món.

Nhà hàng buffet Tân Cảng

Nhà hàng Buffet Tân Cảng là một trong những nhà hàng buffet hiếm hoi nằm nằm trải dọc theo bờ sông Sài Gòn với rất nhiều điểm cộng về cảnh quan mà khó có nhà hàng nào có được. Chính vì vậy, nhà hàng được đông đảo thực khách yêu thích và ghé đến thường xuyên.

Menu buffet Tân Cảng vô cùng đa dạng với hàng trăm món từ các nước khác nhau. (Ảnh: buffet Tân Cảng)

Đến đây khách không chỉ được thưởng thức đồ ăn ngon, mà còn được trở về chốn yên bình tình lặng, thư thái giữa lòng phố thị náo nhiệt. Ngoài ra, đến buffet Tân Cảng buổi tối, khách không chỉ thưởng thức bữa tối lãng mạn ven bờ sông mà khi màn đêm buông xuống, những chiếc lồng đèn lấp lánh càng góp phần làm quan cảnh thêm lung linh hơn.

Menu buffet ở đây vô cùng đa dạng với hàng trăm món từ các nước khác nhau, chủ đạo là nướng và lẩu, khách có thể thỏa sức lựa chọn những món hợp khẩu vị từ hải sản tươi sống, các món thịt đến rau củ quả.

Nhà hàng buffet Tân Cảng có địa chỉ tại A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, mở cửa từ 8h-21h30 mỗi ngày. Giá khoảng 290.000 – 400.000 đồng/người.

Ẩm thực sân vườn Sông Thương

Đây là một nhà hàng mang phong cách gia đình nổi tiếng ở Quận 7, là điểm dừng chân, thưởng thức ẩm thực và thư giãn của rất nhiều gia đình.

Mặc dù có rất nhiều nhà hàng mọc lên ở khu vực này, song Ẩm thực sân vườn Sông Thương vẫn là địa điểm được nhiều người lựa chọn bởi khung cảnh trữ tình, thơ mộng và thoáng mát. Nơi đây xây dựng theo hướng sân vườn mát mẻ khách được hòa mình vào thiên nhiên để thư thái, thoải mái, sau những ngày làm việc căng thẳng.

Sông Thương sở hữu một menu đồ sộ hàng trăm món ngon được chế biến tỉ mỉ. (Ảnh: FB nhà hàng)

Nhà hàng sở hữu một menu đồ sộ hàng trăm món ngon được chế biến tỉ mỉ. Điểm được khách hàng đánh giá cao nhất ở đây là phục vụ những món ăn rất ngon, đặc sắc và hương vị không lẫn vào đâu được. Đặc biệt những món ăn dân dã của làng quê Việt Nam được khách hàng hết sức khen ngợi.

Nhà hàng còn có hệ thống phòng VIP cực kỳ hiện đại và riêng tư cho khách có nhu cầu. Giá cả ở đây rất phải chăng, phù hợp với điều kiện của mọi gia đình Việt. Vì vậy mỗi dịp cuối tuần, cả gia đình cùng quy quần bên nhau vừa ngắm cảnh sống nước mênh mông, mát mẻ, vừa thưởng thức những món ăn ngon và trò chuyện thì quả là tuyệt vời.

Vào những ngày lễ lớn hay cuối tuần, nhà hàng thường rất đông khách, vì vậy bện nên đặt lịch trước để được phục vụ chu đáo nhất.

Ẩm thực sân vườn Sông Thương có địa chỉ tại 62 Đường số 77, Phường Tân Quy, Quận 7.

Giá món ăn tại đây từ 70.000 đồng.