Top 5 mẫu "xe chủ tịch" đang bán tại Việt Nam: Tổng tài đích thực phải ngồi xe này

Ngoài phân khúc xe phổ thông, xe hạng sang cũng là một phân khúc nhiều tiềm năng tại Việt Nam. Nhiều báo cáo đã cho thấy thu nhập của người Việt tăng lên, đi kèm với điều này có thể là mức sống cũng được nâng lên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt, nhiều hãng đã giới thiệu các mẫu xe sang đến siêu sang. Dưới đây là 5 mẫu xe sang trọng được biết tới nhiều tại Việt Nam.

Kia Carnival

Kia Carnival là mẫu MPV cỡ lớn được thiết kế để mang lại trải nghiệm cao cấp cho hành khách. Nội thất rộng rãi với hàng ghế giữa có tùy chọn ghế thương gia (captain’s seat), có tính năng làm mát và sưởi; cửa trượt điện hai bên và cốp sau chỉnh điện giúp người lên xuống dễ dàng; màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, hệ thống loa cao cấp; điều hòa đa vùng riêng biệt cho từng hàng ghế; các tính năng hỗ trợ người ngồi như rèm che nắng cửa sổ, cửa kính cách âm tốt.

Kia Carnival phiên bản Thacoroyal. Ảnh: MT Auto

Tại Việt Nam, Thaco (đơn vị lắp ráp xe Kia) từng bán giới hạn Kia Carnival phiên bản Thacoroyal. Đây là phiên bản hạng sang do Thaco phát triển, trang bị sàn gỗ, ghế cơ trưởng bọc da cao cấp, rèm điện, trần cao... Trong khi phiên bản phổ thông có giá cao nhất gần 1,6 tỷ đồng, Kia Carnival Thacoroyal có giá lên tới 2,679 tỷ đồng.

Toyota Alphard

Toyota Alphard là MPV hạng sang được chú ý vì thiết kế sang trọng hướng đến sự thoải mái như khoang thương gia. Nội thất phiên bản cao cấp có các ghế bọc da cao cấp, ốp gỗ và chi tiết mạ chrome, hàng ghế sau có thể điều chỉnh đa hướng, hệ thống giải trí và thư giãn như màn hình riêng, hệ thống cách âm tốt.

Toyota Alphard.

Xe sử dụng vô lăng bọc da phối các chi tiết trang trí bằng gỗ, có thể chỉnh điện, tích hợp tính năng sưởi. Xe có màn hình hiển thị đa thông tin lớn, các chi tiết nội thất sử dụng vật liệu cao cấp. Cabin được làm yên tĩnh hơn, mang lại trải nghiệm an tâm cho người ngồi sau.

Toyota Alphard có giá khoảng 4,5 tỷ đồng.



Lạc Hồng 900 LX

Lạc Hồng 900 LX là mẫu SUV điện cao cấp được VinFast phát triển từ mẫu VF 9, trang bị nhiều tùy chọn sang trọng và khả năng bảo vệ cực tốt (với phiên bản Chống đạn). Nội thất được thiết kế lấy cảm hứng văn hóa Việt, với các chi tiết trang trí mang dấu ấn truyền thống – ví dụ logo "cánh chim Lạc", họa tiết tre/trống đồng.

Lạc Hồng 900 LX phiên bản thường.

Phiên bản Chống đạn của Lạc Hồng 900 LX đạt chuẩn quốc tế VPAM VR7 mang lại độ an toàn cao cho người ngồi; cửa kính đặc biệt, hệ thống dưỡng khí, chữa cháy, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú là các tùy chọn cao cấp; ghế êm ái, vật liệu cao cấp. Xe cũng hướng đến nhiệm vụ chuyên biệt như phục vụ nguyên thủ, yếu nhân.

Lexus LX570

Lexus LX570 là SUV hạng sang với mục tiêu phục vụ hành khách ở hàng ghế sau trên cơ bản như một khoang cao cấp. Nội thất có da mềm cao cấp, ốp gỗ tay nghề thủ công, hệ thống âm thanh hàng đầu (hệ thống loa cao cấp), điều hòa độc lập nhiều vùng.

Lexus LX570.

Với kích thước lớn, Lexus LX570 có hàng ghế sau rộng rãi, có thể ngả, chức năng nhớ vị trí, các chi tiết hoàn thiện tinh xảo; kính cách âm tốt; nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ tiện nghi dành cho hành khách phía sau. Ngoại thất thể hiện đẳng cấp: khung gầm lớn, đèn LED, nhiều chi tiết mạ chrome, cửa hậu/cửa sau tiện nghi.

LexusLX570 có giá tham khảo khoảng 8,43 tỷ đồng.



Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom được xem là biểu tượng của xe siêu sang, với thiết kế và tiện nghi hạng nhất dành cho người ngồi sau. Nội thất của xe được ví như khách sạn 5 sao: Ghế cực kỳ cao cấp (ghế sau có thể chỉnh nhiều hướng, massage, sử dụng da thượng hạng, vật liệu gỗ quý, các chi tiết kim loại mạ sáng đẹp).

Rolls-Royce Phantom phiên bản Inspired by Cinque Terre.

Xe có khả năng cách âm cực tốt, giúp hành khách có thể trò chuyện dễ dàng ngay cả khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Các trang bị tiện nghi khác còn có cửa sau đóng mở bằng nút bấm, tùy chọn trần sao, ghế riêng, vách ngăn...

Tại Việt Nam Rolls-Royce Phantom phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng 46,2 tỷ đồng, phiên bản trục cơ sở dài EWB có giá khoảng 54,3 tỷ đồng. Mức giá này chưa bao gồm tùy chọn và các tùy biến cá nhân.