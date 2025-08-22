Top 35 Miss Grand Vietnam 2025 chính thức lộ diện

Chiều 21/8 tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo công bố thí sinh và trao sash Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025. Top 35 thí sinh bước vào vòng chung kết cuộc thi chính thức lộ diện. Đồng thời ban tổ chức cũng công bố các hoạt động, sự kiện nổi bật mà thí sinh sẽ tham gia trong suốt hành trình.

Tại sự kiện, các người đẹp nhận dải sash đại diện cho tỉnh thành từ đại diện Miss Grand Vietnam và đương kim hoa hậu Võ Lê Quế Anh.

Ban tổ chức cũng đã vinh danh và trao giải Grand Arrival (truyền cảm hứng) cho người đẹp Huỳnh Phạm Đoan Trang với phần tái hiện hình ảnh Bà Trưng - Bà Triệu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Người đẹp Đỗ Thị Tường Vy nhận danh hiệu Best Grand Arrival, được đặc cách vào top 20 chung cuộc.

Nhan sắc các thí sinh năm nay.

Về phần lịch trình cuộc thi năm nay, đáng chú ý là sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa thứ 12, có sự tham gia của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ, Thanh Hương Bùi, Mai Phương Trang… VBFF dự kiến diễn ra ngày 30/8 tại TP.HCM.

Đêm thi trang phục văn hóa dân tộc sẽ diễn ra ngày 11/9. Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Trần Tiểu Vy, Võ Lê Quế Anh, á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên và Phạm Ngọc Phương Anh cùng top 35 trình diễn.

Ngoài ra, top 35 còn tranh tài qua các phần thi phụ khác như: The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business…

Dự kiến đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra ngày 14/9 tại TP.HCM. Hoa hậu Võ Lê Quế Anh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi, bà Phạm Kim Dung bày tỏ: " Mỗi năm, Miss Grand Vietnam luôn có những đổi mới để song hành cùng sự phát triển của tổ chức Miss Grand International, nhưng mọi sự thay đổi vẫn phải phù hợp với văn hoá và vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

Mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi hướng đến tại các cuộc thi hoa hậu là truyền cảm hứng để phụ nữ ngày càng hoàn thiện bản thân, xinh đẹp hơn về ngoại hình, lành mạnh trong lối sống, sống đẹp hơn, cống hiến nhiều hơn để trở nên đặc biệt hơn trong mắt của gia đình, bạn bè.

Vì thế, chúng tôi tin rằng việc mở rộng độ tuổi dự thi là quyết định đúng đắn, trao thêm cơ hội cho các cô gái. Hy vọng rằng khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ tất cả các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 ".