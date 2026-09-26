HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Top 3 con giáp vận đỏ như son ngày 27/9

Ánh Tô
|

Ngày 27/9, ba con giáp này được vận trình ủng hộ khá rõ, từ công việc, tài lộc cho đến các mối quan hệ đều có tín hiệu tích cực.

Ngày 27/9/2026 rơi vào ngày Quý Mão, mang ngũ hành nạp âm Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc, quý giá nhưng cần được mài giũa mới sáng rõ. Với thế tam hợp Hợi Mão Mùi thuộc hành Mộc, gắn bó chặt chẽ với chính ngày 27/9, ba con này bước vào ngày 27/9 với một dòng năng lượng khá hài hòa, dễ gặp thuận lợi trong những việc cần đến sự khéo léo và kiên trì.

Tuổi Mão

Là chủ nhân của ngày, tuổi Mão trong ngày 27/9 có một nguồn năng lượng khá dồi dào, đặc biệt ở khía cạnh công việc và khả năng nắm bắt cơ hội. Một kế hoạch từng bị trì hoãn có thể được thúc đẩy nhanh hơn dự kiến, hoặc một ý tưởng đưa ra bất ngờ nhận được sự đồng thuận từ đồng nghiệp, cấp trên. 

Với tuổi Mão vốn nhanh nhẹn và có óc quan sát tốt, đây là ngày thuận lợi để thể hiện năng lực và tạo dấu ấn riêng trong công việc. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Trước khi chốt một quyết định quan trọng, hãy dành thêm vài phút rà soát lại, sự cẩn trọng nhỏ này sẽ giúp giữ trọn vẹn thành quả đang có.

Top 3 con giáp vận đỏ như son ngày 27/9 - Ảnh 1.

Tuổi Hợi

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Hợi trong ngày 27/9 nổi bật ở khoản tài lộc và các mối quan hệ mang lại giá trị. Có thể là một khoản thu nhỏ từ một công việc phụ, hoặc một người quen lâu ngày bất ngờ liên lạc lại, mang theo một cơ hội hợp tác đáng cân nhắc. 

Với tuổi Hợi vốn sống tình cảm và coi trọng chữ tín, tin vui trong ngày này thường không đến từ may rủi mà từ chính những gì đã được vun đắp bền bỉ trước đó. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Nếu có một cơ hội hợp tác được đề nghị trong ngày, hãy trao đổi rõ ràng ngay từ đầu về quyền lợi và trách nhiệm, tránh để sự cả nể ảnh hưởng đến quyết định về sau.

Top 3 con giáp vận đỏ như son ngày 27/9 - Ảnh 2.

Tuổi Mùi

Cũng thuộc tam hợp Hợi Mão Mùi, tuổi Mùi trong ngày 27/9 được trợ lực khá tốt ở khía cạnh tinh thần và sức khỏe. Sau một khoảng thời gian có phần mệt mỏi, đây là ngày tuổi Mùi cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm, tâm trạng ổn định hơn hẳn, dễ tìm lại hứng thú với những việc thường ngày. 

Một cuộc trò chuyện thân tình với người thân hoặc bạn bè có thể giúp tuổi Mùi gỡ bỏ một khúc mắc đã đè nặng trong lòng suốt thời gian qua. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Hãy tận dụng sự nhẹ nhõm trong ngày để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho những việc quan trọng sắp tới, thay vì để mọi thứ trôi qua trong sự thư giãn đơn thuần.

Nhìn chung, ngày 27/9 mang đến cho ba con giáp Mão, Hợi, Mùi một nhịp thuận khá rõ ràng, đặc biệt ở khía cạnh công việc, tài lộc và tinh thần. Một vài việc nhỏ có thể làm trong ngày để giữ trọn vận may là dành thời gian rà soát lại các quyết định quan trọng, chủ động liên lạc với những người có thể mang lại giá trị lâu dài, và giữ tâm trạng thư thái để sáng suốt hơn trong mọi lựa chọn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt Nguyễn Thanh Phương Tuyền SN 1988 cầm đầu đường dây 10.000 viên An Cung giả: Người cao tuổi chú ý
Tags

tài vận

vận đỏ như son

con giáp

12 con giáp

tuổi Hợi

tuổi Mão

tuổi Mùi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại