Top 3 con giáp "lội ngược dòng" ngoạn mục đúng ngày 26 Tết, xua tan vận hạn, rước nghìn điều may, được "Trời thương Phật độ"

Chúng ta đã đi đến những ngày cuối cùng của năm cũ, cái không khí hối hả của ngày 26 tháng Chạp thường khiến lòng người chộn rộn, xen lẫn chút lo âu về những việc còn dang dở. Thế nhưng, trong cái guồng quay vội vã ấy, dòng chảy năng lượng của đất trời lại bất ngờ hội tụ và tỏa sáng rực rỡ cho 3 con giáp may mắn nhất hôm nay. Nếu bạn thuộc danh sách này, hãy cứ kê cao gối ngủ, bởi Thần Tài và Quý Nhân đang song hành gõ cửa nhà bạn. Bao nhiêu vất vả của cả năm qua sẽ được đền đáp xứng đáng chỉ trong một ngày này, từ những khoản "ting ting" bất ngờ cho đến những cái gật đầu trong công việc hay sự ngọt ngào lãng mạn trong tình yêu. Hãy cùng xem, ai là những người được "sao chiếu mệnh" đỏ rực trong ngày 26 Tết này nhé!

1. Tuổi Tỵ: Cú lội ngược dòng ngoạn mục, "ting ting" về tới tấp xóa tan âu lo

Nếu phải tìm một quán quân cho sự may mắn về tài lộc trong ngày 26 tháng Chạp này, chắc chắn không ai có thể vượt mặt được người tuổi Tỵ. Giữa lúc thiên hạ đang đau đầu cân đo đong đếm từng khoản chi tiêu cho mâm ngũ quả, quà biếu nội ngoại, thì người tuổi Tỵ lại đón nhận những dòng chảy tài chính vô cùng dồi dào. Có cảm giác như mọi sự tắc nghẽn của cả năm qua bỗng dưng được khai thông đúng vào thời điểm "vàng" này. Đó có thể là một khoản nợ khó đòi từ lâu bỗng dưng người vay mang đến trả tận cửa, kèm theo lời xin lỗi chân thành. Hoặc cũng có thể là khoản thưởng Tết, khoản lợi nhuận từ việc kinh doanh thời vụ mà bạn không dám kỳ vọng quá nhiều nay lại nổ số "khủng" hơn dự tính.

Sự nhạy bén bẩm sinh của loài Rắn kết hợp với vượng khí của ngày cận Tết giúp tuổi Tỵ nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Hôm nay, bạn đi ra đường rất dễ gặp được người tốt giúp đỡ, mua may bán đắt, lời nói có trọng lượng khiến người khác nể phục và tin theo. Không chỉ dừng lại ở vật chất, tinh thần của tuổi Tỵ ngày 26 Tết cũng vô cùng phấn chấn. Gạt bỏ hết những muộn phiền cũ, bạn dọn dẹp nhà cửa với một tâm thế hân hoan, tay sờ vào đâu là việc đó trôi chảy, gọn gàng. Một lời khuyên nhỏ cho tuổi Tỵ hôm nay: Hãy hào phóng một chút, mua một cành đào đẹp hay tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích, bởi "xởi lởi thì trời cho", năng lượng tích cực này sẽ còn kéo dài sang tận năm mới.

2. Tuổi Dậu: Công việc chạm đích viên mãn, "ngồi mát" hưởng thành quả ngọt ngào

Khác với sự bùng nổ về tiền bạc của tuổi Tỵ, sự may mắn của tuổi Dậu trong ngày 26 tháng Chạp lại thiên về sự "an yên" và "công thành danh toại". Người tuổi Dậu vốn nổi tiếng chăm chỉ, cần mẫn, hay lo xa, cả năm qua bạn đã "cày cuốc" không ngừng nghỉ. Và ngày hôm nay chính là lúc vũ trụ bảo bạn: "Hãy nghỉ ngơi đi, quả ngọt đã chín rồi". Trong khi đồng nghiệp có thể vẫn đang rối ren với những báo cáo cuối năm hay những rắc rối phát sinh giờ chót, thì tuổi Dậu lại giải quyết mọi thứ êm ru, nhẹ nhàng đến khó tin. Những nút thắt trong công việc bỗng dưng được tháo gỡ, sếp nhìn bạn với ánh mắt tín nhiệm và hài lòng tuyệt đối.

Ngày 26 này, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được sự thảnh thơi hiếm hoi. Bạn có thời gian để lang thang chợ hoa, chọn một chậu quất ưng ý mà không phải vội vàng nhìn đồng hồ. Vận quý nhân của tuổi Dậu hôm nay cực vượng, đặc biệt là quý nhân từ xa hoặc những người lớn tuổi. Họ có thể mang đến cho bạn những lời khuyên quý báu, những định hướng mới cho năm sau hoặc đơn giản là những món quà tinh thần giá trị. Không khí gia đình của người tuổi Dậu hôm nay cũng cực kỳ ấm cúng. Bữa cơm tất niên sớm hoặc những khoảnh khắc quây quần bên nồi bánh chưng sẽ là lúc bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, nhận ra rằng sự nỗ lực của mình chính là để đổi lấy những giây phút bình yên vô giá này.

3. Tuổi Hợi: Tình duyên nở rộ như hoa xuân, hạnh phúc ngập tràn từ nhà ra ngõ

Nếu như Tỵ đỏ về tiền, Dậu đỏ về việc, thì tuổi Hợi chính là con giáp được Thần Tình Yêu "độ" mạnh nhất trong ngày 26 Tết. Người tuổi Hợi vốn dĩ đã mang trong mình sự lạc quan, hiền hòa, và hôm nay năng lượng ấy càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút mọi điều tốt đẹp về phía mình. Đối với những tuổi Hợi còn độc thân, ngày 26 tháng Chạp có thể là một ngày định mệnh. Một cuộc gặp gỡ tình cờ khi đi sắm Tết, một tin nhắn hỏi thăm từ "người cũ" nhưng mang thiện ý, hay lời mai mối mát tay từ người thân có thể mở ra một chương mới đầy lãng mạn. Đừng từ chối những lời rủ rê tụ tập hay dạo phố hôm nay nhé, vì nhân duyên đang đợi bạn ở đó.

Còn với những người tuổi Hợi đã có đôi có cặp, ngày hôm nay là thời điểm vàng để hâm nóng tình cảm và hóa giải mọi hiểu lầm. Chẳng cần quà cáp đắt tiền, chỉ cần cùng nhau dọn dẹp ban thờ, cùng nhau đi siêu thị mua sắm đồ Tết cũng đủ khiến tình cảm thêm gắn kết. Sự bao dung và vui vẻ của tuổi Hợi khiến không khí trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Hôm nay, bạn cũng rất dễ nhận được lộc ăn uống, quà biếu từ bạn bè, đối tác. Những món quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng lại chứa đựng tình cảm chân thành, khiến tuổi Hợi cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng vô cùng. Cảm giác viên mãn này chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất để tuổi Hợi bước vào năm mới với tâm thế rạng rỡ, tự tin.

Dù có tên trong danh sách may mắn hay không, bạn hãy nhớ rằng tâm thế đón nhận mới là điều quan trọng nhất. Ngày 26 Tết, hãy thử dậy sớm hơn một chút, pha một ấm trà nóng, mỉm cười với chính mình trong gương và thì thầm "Năm nay sẽ là một cái Tết thật ấm". Năng lượng tích cực từ chính bạn sẽ kích hoạt mọi may mắn xung quanh.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)