Bước sang ngày 7/3, bản đồ vận mệnh của 12 con giáp dường như có những sự dịch chuyển đầy bất ngờ và thú vị. Trong khi nhiều người vẫn đang chật vật tìm hướng đi hay mệt mỏi với những lo toan thường nhật, thì lại có 3 con giáp may mắn như cá gặp nước, đón trọn cát khí từ đất trời. Đây không phải là sự may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là quả ngọt sau bao ngày tháng vất vả gieo trồng. Từ con đường công danh sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi cho đến chuyện tình cảm ấm êm viên mãn, tất cả đều đang mỉm cười với họ.

Tuổi Tý - Tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt

Người tuổi Tý vốn luôn nổi tiếng với sự nhanh nhẹn, nhạy bén và cái đầu biết tính toán trước sau. Bước sang ngày 7/3, những thế mạnh này của bạn mới thực sự bùng nổ và mang lại thành quả hiện hữu ngay trước mắt. Nhờ vận khí lên cao, mọi nút thắt trong công việc bấy lâu nay bỗng chốc được tháo gỡ một cách êm đẹp. Những dự án bạn đang theo đuổi hoặc những kế hoạch còn đang dang dở bỗng nhận được sự gật đầu từ cấp trên hoặc sự đồng thuận từ đối tác, mang về những khoản lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí, những người làm công ăn lương bình thường cũng có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc tìm thấy một hướng đi làm thêm sinh lời ngay trong ngày.

Tuy nhiên, điểm sáng rực rỡ nhất của người tuổi Tý trong ngày 7/3 lại chính là sự bình yên trong tâm hồn. Tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn trút bỏ được gánh nặng cơm áo gạo tiền, từ đó tâm trạng cũng trở nên vô cùng nhẹ nhõm và phấn chấn. Bạn sẽ thấy mình làm việc gì cũng trôi chảy, đi đến đâu cũng được người khác quý mến và sẵn sàng hỗ trợ. Tối đến, một bữa cơm ngon lành ấm cúng bên gia đình hay một cuộc hẹn hò lãng mạn với nửa kia sẽ là dấu chấm hoàn hảo khép lại một ngày mãn nguyện của bạn. Đừng quên dành cho bản thân một lời khen ngợi vì bạn đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua.

Tuổi Thân - Quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đối với những người cầm tinh con Khỉ, ngày 7/3 hứa hẹn là một ngày vô cùng suôn sẻ và êm đềm nhờ có bàn tay nâng đỡ của quý nhân. Cuộc sống đôi khi giống như một chặng đường đầy ổ gà, nhưng ngày 7/3, tuổi Thân dường như được đi trên một con đường trải nhựa phẳng lì. Những vướng mắc với đồng nghiệp hay sự khắt khe của cấp trên tự nhiên biến mất, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và hợp tác nhịp nhàng. Bạn sẽ nhận ra rằng chỉ cần mình cư xử chân thành và làm việc bằng cái tâm, mọi người xung quanh sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón và giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn. Nếu đang có ý định triển khai một ý tưởng mới hoặc muốn đề xuất một thay đổi nào đó trong công việc, đây chính là thời điểm vàng để bạn cất lên tiếng nói của mình.

Về phương diện tình cảm, tuổi Thân cũng đón nhận những tín hiệu vô cùng tích cực. Những ai đã có gia đình sẽ cảm nhận rõ sự thấu hiểu và sẻ chia từ người bạn đời, những mâu thuẫn vụn vặt bỗng hóa thành mây khói khi cả hai biết hạ cái tôi xuống để lắng nghe nhau nhiều hơn. Với những người còn độc thân, vận đào hoa đang âm thầm nở rộ, rất có thể bạn sẽ trúng tiếng sét ái tình với một người mới quen hoặc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một người bạn lâu năm. Tình yêu mộc mạc, chân thành đôi khi cứ đến một cách tự nhiên như hơi thở, mang theo một làn gió ấm áp xua tan đi những mệt mỏi thường ngày.

Tuổi Dậu - Tình duyên nở rộ, tài lộc tự tìm đến gõ cửa

Không chỉ có Tý và Thân, tuổi Dậu cũng là cái tên vàng rực rỡ trong danh sách những người may mắn của ngày 7/3 này. Vốn là những người cần mẫn, chịu thương chịu khó và ít khi than vãn, người tuổi Dậu đang bước vào giai đoạn gặt hái thành quả xứng đáng. Nguồn tài lộc trong ngày 7/3 của bạn không chỉ đến từ công việc chính mà còn có cơ hội nảy nở từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ hoặc những công việc phụ bấy lâu nay bạn vẫn cặm cụi làm thêm. Có thể là một khoản nợ cũ bỗng dưng được trả lại, hoặc một hợp đồng béo bở bất ngờ chốt hạ vào phút chót. Dù bằng cách nào, ví tiền của tuổi Dậu cũng sẽ dày lên trông thấy, giúp bạn thoải mái chi tiêu mà không cần phải đong đếm quá nhiều.

Hơn thế nữa, phương diện tình duyên của tuổi Dậu trong ngày 7/3 cũng đẹp như một bức tranh thủy mặc. Bạn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, ấm áp khiến ai ở gần cũng cảm thấy dễ chịu và an tâm. Nếu bạn đang thầm thương trộm nhớ một ai đó, một lời mở lời nhẹ nhàng, chân thật vào ngày 7/3 rất có thể sẽ mang lại cho bạn một cái gật đầu đầy e ấp. Còn nếu bạn đã có nơi có chốn, ngày 7/3 là cơ hội tuyệt vời để cả hai hâm nóng lại tình cảm bằng một nụ hôn nhẹ, một cái ôm siết chặt hay đơn giản chỉ là cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và nấu một bữa ăn ngon. Hạnh phúc của người tuổi Dậu đôi khi chỉ giản đơn là sự bình dị và những tiếng cười giòn giã rộn vang trong căn nhà nhỏ.

