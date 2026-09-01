Top 3 Bác sĩ nội trú tại Match Day 2026 Trường Đại học Y Hà Nội đều chọn chuyên ngành này, HOT từ năm ngoái đến năm nay!

Năm ngoái, chuyên ngành này hết chỉ tiêu ngay từ thí sinh thứ 33.

Chiều ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức sự kiện "Match Day 2026"- Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029). Đây là năm thứ 11 liên tiếp Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú.

Quy định năm nay vẫn nghiêm ngặt: mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để xác nhận chuyên ngành. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt khi được gọi tên ba lần, thí sinh sẽ mất quyền lựa chọn và cơ hội sẽ thuộc về người kế tiếp.

Năm ngoái, Sản phụ khoa là chuyên ngành siêu hot khi hết chỉ tiêu ngay từ thí sinh thứ 33. Và năm nay, chuyên ngành này vẫn giữ nguyên sức hút!

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân - STT 01 đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Tạ Tiến Tùng - STT 02 đến từ Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội ở Thanh Hóa, bác sĩ Đỗ Quang Linh - STT 03 đến từ Trường Đại học Y Hà Nội - cả 3 bác sĩ có thành tích cao nhất đều chọn chuyên ngành nội trú này.

Bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân

Bác sĩ Tạ Tiến Tùng

Bác sĩ Đỗ Quang Linh

Được biết, Sản - Phụ khoa giữ vị thế là một trong những chuyên ngành y tế trọng yếu, bao quát toàn diện sức khỏe sinh sản của phụ nữ từ thai kỳ, quá trình vượt cạn cho đến chăm sóc hậu sản và điều trị các bệnh lý phụ khoa. Đây là môi trường làm việc đặc thù, thường xuyên đối mặt với những ca cấp cứu nguy kịch như băng huyết, vỡ tử cung hay tiền sản giật, nơi mọi sơ suất dù nhỏ nhất đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, bên cạnh năng lực chuyên môn vững vàng, các y bác sĩ còn phải trang bị kỹ năng giao tiếp khéo léo và sự thấu cảm tinh tế đối với nhóm bệnh nhân vốn rất nhạy cảm về mặt tâm lý.

Trước sức hút lớn của lĩnh vực này, nhiều chuyên gia đầu ngành bày tỏ sự tự hào khi Sản - Phụ khoa tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các bác sĩ trẻ triển vọng. Điển hình trong các kỳ tuyển chọn, chỉ tiêu nội trú vô cùng giới hạn chỉ khoảng 15 suất, biến đây thành "điểm nóng" cạnh tranh gắt gao. Những nhân tố trúng tuyển đều là những cá nhân ưu tú: từ các thủ khoa xuất sắc cho đến những bạn trẻ nuôi ước mơ khoác áo blouse trắng từ chính biến cố sinh tử của người thân. Họ tìm đến chuyên ngành này không đơn thuần vì danh tiếng, mà bởi sự thôi thúc từ lý tưởng nghề nghiệp.

Mỗi bác sĩ theo đuổi lĩnh vực này đều mang chung sứ mệnh: bảo vệ sức khỏe phụ nữ và nâng niu những mầm sống mới vào thời khắc mong manh nhất. Trước một môi trường khắc nghiệt đòi hỏi song hành cả tri thức sâu rộng, bản lĩnh thép lẫn lòng nhân ái, sự góp mặt của thế hệ kế cận đầy khát vọng và tinh thần trách nhiệm chính là bảo chứng vững chắc nhất cho tương lai của ngành Sản - Phụ khoa.