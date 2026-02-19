Top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất đầu năm 2026: Xe gầm cao thống trị

1. Mazda CX-5: 2.104 xe

Mazda CX-5 có màn khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng khi bứt phá trở lại vị trí dẫn đầu danh sách xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 1.

Trước đó, mẫu xe này xác lập kỷ lục 6 năm liên tiếp giữ ngôi vương phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam với doanh số cả năm 2025 đạt hơn 17.200 xe, tăng trưởng gần 17% so với năm 2024.

2. Mitsubishi Xpander: 1.938 xe

Dòng xe đa dụng (MPV) này được ưa chuộng nhờ không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi và tính kinh tế cao.

Sức mua đối với Xpander tăng cao trong tháng 1 phần nào nhờ các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu và ưu đãi lệ phí trước bạ từ đại lý.

3. Ford Ranger: 1.854 xe

Dù thị trường xe bán tải trong nước vừa đón nhận sự gia nhập của Toyota Hilux 2026 với nhiều đánh giá cao, cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ Mitsubishi Triton, nhưng Ford Ranger vẫn khẳng định vị thế vững chắc trong tháng 1/2026.

4. Mitsubishi Xforce: 1.666 xe

Dù phân khúc SUV hạng B cạnh tranh rất chật chội, Mitsubishi Xforce vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong tháng đầu năm 2026.

Trước đó, mẫu xe này đã khẳng định sức hút khi lọt Top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường năm 2025 với doanh số đạt 15.254 chiếc.

5. Ford Territory: 1.545 xe

Ford Territory khẳng định chỗ đứng vững chắc khi duy trì phong độ ổn định trong danh sách những xe gầm cao bán chạy.

Trong năm 2025, mẫu xe này ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nằm trong nhóm 10 ô tô được người Việt ưa chuộng nhất với doanh số đạt 13.560 chiếc.

6. Ford Everest: 1.390 xe

Dòng SUV khung gầm rời này tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm xe 7 chỗ dẫn đầu thị trường ngay từ đầu năm 2026.

Trong năm 2025, Ford Everest ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xếp vị trí thứ 9 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường với doanh số đạt 11.450 chiếc.

7. Hyundai Creta: 1.222 xe

Sức hút của Creta đến từ sự cân bằng giữa kích thước nhỏ gọn cho đô thị và danh sách trang bị tiện nghi phong phú.

Mẫu xe này được ưa chuộng nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu và kiểu dáng mang hơi hướng các dòng xe đàn anh như Tucson hay Santafe.

8. Hyundai Tucson: 1.161 xe

Hyundai Tucson ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ khi trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai của Hyundai Việt Nam trong tháng đầu năm 2026.

Trước đó, trong năm 2025, mẫu crossover này đã khẳng định vị thế chủ lực của hãng xe Hàn với tổng doanh số đạt 9.243 chiếc bàn giao tới khách hàng.

9. Toyota Yaris Cross: 1.150 xe

Toyota Yaris Cross tiếp tục khẳng định sức hút trong nhóm xe gầm cao đô thị khi duy trì doanh số ổn định ngay đầu năm 2026.

Mẫu xe này bứt phá mạnh mẽ để lọt Top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường năm 2025 với tổng cộng 14.601 chiếc bàn giao tới khách hàng.

10. Toyota Vios: 1.118 xe

Là mẫu xe gầm thấp (Sedan) duy nhất trong danh sách, Vios vẫn duy trì được lòng tin nhờ sự thực dụng và chi phí vận hành thấp. Mẫu xe này là ưu tiên hàng đầu của nhóm khách hàng kinh doanh vận tải và gia đình nhỏ.

(Tổng hợp)