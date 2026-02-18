Những mẫu xe phiên bản giới hạn chào Tết Bính Ngọ với thiết kế đặc sắc.
Loạt xe phiên bản giới hạn chào Tết Bính Ngọ với thiết kế “thần mã” đặc sắc
Văn Chế |
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều hãng xe đã tung ra phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng hình tượng “thần mã”, hướng tới khách hàng yêu thích sự độc đáo và giá trị sưu tầm.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/loat-xe-phien-ban-gioi-han-chao-tet-binh-ngo-voi-thiet-ke-than-ma-dac-sac-a614865.html