Top 10 video nhiều "dislike" nhất YouTube biến hóa bất ngờ: Justin Bieber thoái vị, Baby Shark lại đòi chen chân

Bẵng đi một năm kể từ lần cuối nhiều người để ý đến bảng xếp hạng Top 10 video bị ghét nhiều nhất YouTube này, khi đó MV "Baby" của Justin Bieber vẫn còn đang chễm chệ trên ở vị trí đầu tiên trong suốt gần chục năm, nhưng tới nay đã có khá nhiều sự thay đổi lớn xảy ra.

Top 1 bị thoái vị, cộng thêm một vài cái tên láo nháo góp mặt và thổi bừng cơn bão Dislike nhanh nhút gió lúc nào không biết - đó chính là 2 thay đổi lớn nhất ở danh sách này tính tới thời điểm hiện tại.

1. Justin Bieber "Baby" bị soán ngôi dislike bởi chính YouTube?

Câu chuyện này thực chất đã nổi lên ầm ầm vào thời điểm cuối năm 2018, đầu năm 2019 khi video YouTube Rewind năm đó được ra mắt. Đây là đoạn clip truyền thống hàng năm của YouTube, tự tổng hợp lại toàn bộ những gương mặt tiêu biểu, sự kiện nổi bật về các trào lưu xuyên suốt một năm vừa qua.

Cú sốc YouTube Rewind 2018 đã ghi một dấu mốc không hề tươi sáng chút nào vào lịch sử.

Tuy nhiên, phiên bản YouTube Rewind 2018 đã vấp phải sự phản đối và không hài lòng của hàng triệu người trên thế giới khi cho rằng có sự sắp đặt hoặc thiên vị nào đó, thiếu đi rất nhiều những tên tuổi xứng đáng nhưng không được mời dự và góp mặt trong video chỉ vì họ dính vào một số scandal không đáng có - điển hình nhất là PewDiePie, ông hoàng YouTube và streamer nổi tiếng nhiều subscriber nhất thế giới.



Ngoài ra, một số YouTuber nổi tiếng cũng tự công khai bình luận rằng mình bị cố tình từ chối và "bỏ bom" trong dịp mời tham dự Rewind, càng khiến cộng đồng fan lan truyền và giận dữ. Vì thế, cư dân mạng cho rằng YouTube Rewind vừa rồi không đủ để thể hiện và đại diện hết xu hướng văn hóa của năm.

Ngay trong những ngày đầu tiên, YouTube Rewind 2018 đã hứng chịu cơn mưa Dislike với vài triệu lượt nhấn, tới ngày 13/12 đã chính thức soán ngôi MV "Baby" của Justin Bieber để trở thành video bị dislike nhiều nhất mọi thời đại. Hiện tại, thành tích dislike của YouTube Rewind 2018 là hơn 16 triệu lượt.

2. Sự đổ bộ của những cái tên vừa mới vừa lạ

Khoảng 1 năm trở lại đây, giai điệu bắt tai của bài hát Baby Shark bỗng nhiên trở nên phổ biến lạ thường, đến nỗi hầu như gia đình nào có con nhỏ cũng bật nghe hay thậm chí đi ngoài đường có thấy văng vẳng từ các cửa tiệm.

Thế nhưng, bấy nhiêu sự nổi tiếng đó không đồng nghĩa với một màu hồng tươi sáng, đúng ra phải là màu đỏ chót của hàng triệu nút Dislike tới tấp mới đúng.

3,9 triệu Dislike là con số Baby Shark đang nhận được trên YouTube, cụ thể là video gốc "Baby Shark Dance" do Pinkfong! Kids' Songs & Stories đăng tải, chiếm giữ vị trí Top 7 hiện tại. Dù vậy, lượng view dành cho Baby Shark Dance cũng không phải dạng vừa - 3,5 tỷ view - không hề thua kém nhiều MV xịn xò của các celeb trên toàn thế giới.

Ở một diễn biến khác, bảng xếp hạng Top 10 cũng có thể những cái tên mới nữa góp mặt như video đáp trả của James Charles cho Tati Westbrook (3,2 triệu dislike), và tập 17 phim hoạt hình "Masha and the Bear" của Nga (3,5 triệu dislike) lần lượt xuất hiện ở vị trí số 10 và 9.

Video của James Charles dù mang ý nghĩa xin lỗi vì hành động của mình nhưng vẫn khó chiếm lại được cảm tình của cộng đồng mạng ngay lập tức, nhận được nhiều dislike đến nỗi phải xóa đi.

Drama giữa 2 gương mặt lớn của làng beauty guru đã khiến Internet đảo điên suốt 1 thời gian.

Về phần bộ phim hoạt hình lạ hoắc "Masha and the Bear", nhiều người cũng không rõ lý do vì sao nó nhận được nhiều dislike tới vậy khi nội dung không có gì phản cảm và buồn tẻ. Theo một số nguồn tin, có vẻ như đó chỉ đơn giản là một cơn đố kỵ ngẫu nhiên của cư dân mạng (1?) khi chứng kiến video này được tận hơn 4 tỷ view một cách quá đỗi bất ngờ...