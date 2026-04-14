Thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn khởi đầu năm 2026 ghi nhận sự quan tâm của người tiêu dùng sang các dòng xe xanh. Tổng lượng xe gầm cao bàn giao toàn thị trường có sự tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên cấu trúc bảng xếp hạng đã thay đổi đáng kể dưới áp lực của làn sóng xe điện.

1. VinFast VF 3: 10.188 xe

VinFast VF 3 giữ vững vị thế top 1 trong thời gian dài.

Mẫu xe điện siêu nhỏ của Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường ô tô gầm cao với hơn 10.000 xe bàn giao trong quý I/2026. Tuy nhiên, so với mức doanh số khoảng 13.100 xe của cùng kỳ năm 2025, lượng xe lăn bánh của mẫu xe này đã ghi nhận sự sụt giảm.

Xe vẫn duy trì các thông số kỹ thuật cơ bản với kích thước 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, khoảng sáng gầm 191 mm và khả năng di chuyển khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy.

2. VinFast VF 5: 8.556 xe

VinFast VF 5 duy trì sức nóng nhờ khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm chi phí vận hành trong mảng xe dịch vụ.

Mẫu xe điện hạng A tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai, bao gồm cả biến thể Herio Green phục vụ kinh doanh vận tải. Xe trang bị động cơ điện công suất 134 mã lực và pin 37,23 kWh, cho quãng đường di chuyển hơn 326 km. Dù sụt giảm gần 2.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái, VF 5 vẫn là "con bài chiến lược" của VinFast tại thị trường nội địa.

3. VinFast VF 6: 6.679 xe

VinFast VF 6 ghi điểm với khách hàng gia đình nhờ không gian rộng rãi và tính năng an toàn thông minh.

Đứng vị trí thứ ba là mẫu crossover hạng B của Vinfast. VF 6 sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và không gian nội thất tối giản, công nghệ. Việc dòng xe này lọt vào top dẫn đầu phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt của phân khúc xe gia đình sang các phương tiện xanh so với giai đoạn đầu năm ngoái.

4. Mazda CX-5: 4.643 xe

Mazda CX-5 vẫn giữ sức hút dù chịu áp lực cạnh tranh cực lớn từ làn sóng xe điện.

Mẫu crossover Nhật Bản vẫn là dòng xe chạy xăng bán chạy nhất thị trường. Dù doanh số tăng so với mức 3.022 xe của quý I/2025, CX-5 vẫn phải nhường lại ba vị trí đầu bảng cho các đối thủ xe điện. Xe vẫn duy trì động cơ Skyactiv-G 2.0L bền bỉ cùng hệ thống an toàn i-Activsense vốn là thế mạnh cạnh tranh lâu đời.

5. Toyota Yaris Cross: 4.166 xe

Toyota Yaris Cross khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhờ cấu hình hybrid tiết kiệm.

Mẫu xe nhập khẩu ghi nhận mức tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (hơn 2.000 xe). Yaris Cross cung cấp hai lựa chọn động cơ xăng 1.5L và hybrid, trong đó phiên bản hybrid chiếm tỷ trọng lớn nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, đáp ứng xu hướng tiêu dùng thông minh trong năm 2026.

6. Ford Everest: 3.580 xe

Ford Everest dẫn đầu phân khúc SUV cỡ trung tại thị trường Việt.

Mẫu SUV khung gầm rời đến từ Mỹ tăng trưởng mạnh so với doanh số 2.134 xe của quý I/2025. Everest tiếp tục thống lĩnh phân khúc xe 7 chỗ cỡ lớn nhờ động cơ dầu 2.0L Bi-Turbo mạnh mẽ cùng khả năng vận hành vượt trội trên nhiều địa hình, duy trì sức hút ổn định đối với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

7. VinFast VF 7: 3.514 xe

VinFast VF 7 là lựa chọn của nhóm khách hàng yêu thích công nghệ và thiết kế trẻ trung.

Mẫu xe điện mang phong cách thiết kế hiện đại ghi nhận doanh số khả quan ngay trong những tháng đầu năm khi cùng kỳ năm ngoái, mẫu xe này không nằm trong top 10 xe bán chạy. Với công suất tối đa lên tới 349 mã lực ở bản Plus, VF 7 không chỉ thu hút bởi công nghệ mà còn bởi cảm giác lái thể thao, giúp hãng xe Việt có tới 4 đại diện nằm trong danh sách bán chạy nhất quý.

8. Ford Territory: 3.411 xe

Ford Territory duy trì sức hút nhờ giá bán hợp lý và không gian nội thất tối ưu cho gia đình.

Dòng xe lắp ráp trong nước của Ford ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể so với mức 2.095 xe của cùng kỳ năm ngoái. Territory được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi nhất phân khúc và danh sách trang bị tiện nghi phong phú trong tầm giá, cạnh tranh trực tiếp trong nhóm xe gầm cao hạng C đang có sự phân hóa mạnh mẽ.

9. Mitsubishi Xforce: 3.261 xe

Mitsubishi Xforce vẫn là mẫu SUV đô thị được ưa chuộng nhờ tính thực dụng.

Đại diện từ Mitsubishi tiếp tục là mẫu xe chủ lực của hãng. Dù chịu sức ép từ làn sóng xe điện, Xforce vẫn thu hút khách hàng nhờ khoảng sáng gầm 222 mm và các chế độ lái tối ưu cho điều kiện đường xá tại Việt Nam, giữ mức doanh số ổn định so với năm 2025.

10. Mitsubishi Destinator: 2.994 xe

Mitsubishi Destinator ghi nhận tín hiệu khả quan ngay trong quý đầu năm.

Tân binh trong danh mục sản phẩm của Mitsubishi nhanh chóng góp mặt trong nhóm 10 xe gầm cao bán chạy nhất quý. Với kích thước lớn và cấu hình 7 chỗ, Destinator được xem là sự bổ sung quan trọng cho dải sản phẩm xe gầm cao của hãng xe Nhật, hướng tới đối tượng khách hàng gia đình đông người.