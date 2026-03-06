Top 10 "nữ thần mặt mộc" đẹp bậc nhất Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê

Thanh Thúy là trường hợp tiêu biểu cho vẻ đẹp tự nhiên không tuổi. Khi xuất hiện trong các khung hình đời thường hay trên phim, mặt mộc của cô gần như không khác biệt: Làn da đều màu, ánh mắt chân thành và nét đẹp dịu dàng đúng chất "gái ngoan" màn ảnh. Ở Vòng Xoáy Tình Yêu, cô hóa thân vào nhân vật Hồng với cảm xúc nội tâm sâu sắc, nhẹ nhàng mà đầy ám ảnh – một vai diễn khẳng định đẳng cấp của diễn viên thực lực không cần phấn son để toả sáng. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thậm chí còn từng khẳng định Thanh Thúy là người có mặt mộc đẹp nhất làng phim Việt Nam và nhìn lại những hành ảnh cũ của cô cách đây 20 năm thì ai cũng phải gật gù vì anh nói quá đúng.