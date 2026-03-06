Top 10 "nữ thần mặt mộc" đẹp bậc nhất Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê

Thời điểm công nghệ làm đẹp chưa phát triển mạnh mẽ, nữ diễn viên đã nổi bật với làn da mịn màng, đôi mắt tròn sâu và thần thái tự nhiên. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bước sang tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ được diện mạo tươi tắn đáng ngưỡng mộ. Sự giản dị trong lối sống và phong cách giúp Thanh Thúy luôn trẻ trung mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Nhiều khán giả nhận xét Kim Tuyến ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn so với thời trẻ. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt khả ái và đường nét hài hòa, cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, Dưới bóng bình yên và Nữ luật sư.
Dù đã rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để chăm lo gia đình, mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh đời thường, Tăng Thanh Hà vẫn khiến công chúng trầm trồ. Gương mặt ít son phấn cùng phong cách tối giản càng làm nổi bật thần thái sang trọng, tinh tế của cô.