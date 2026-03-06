HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Top 10 "nữ thần mặt mộc" đẹp bậc nhất Vbiz, không son phấn vẫn khiến vạn người mê

T.Lâm (t/h) |

Giữa làng giải trí ngày càng được hỗ trợ bởi kỹ thuật make up và filter vẫn có những gương mặt khiến khán giả phải trầm trồ bởi nhan sắc mộc mạc, tự nhiên đến khó tin.


- Ảnh 1.

Nhắc đến thế hệ diễn viên đầu những năm 2000, Thanh Thúy là cái tên khó có thể bỏ qua. Không chỉ ghi dấu ấn bằng lối diễn xuất duyên dáng, cô còn gây thiện cảm bởi gương mặt mộc hiền hòa, phúc hậu.

- Ảnh 2.

Thanh Thúy là trường hợp tiêu biểu cho vẻ đẹp tự nhiên không tuổi. Khi xuất hiện trong các khung hình đời thường hay trên phim, mặt mộc của cô gần như không khác biệt: Làn da đều màu, ánh mắt chân thành và nét đẹp dịu dàng đúng chất "gái ngoan" màn ảnh. Ở Vòng Xoáy Tình Yêu, cô hóa thân vào nhân vật Hồng với cảm xúc nội tâm sâu sắc, nhẹ nhàng mà đầy ám ảnh – một vai diễn khẳng định đẳng cấp của diễn viên thực lực không cần phấn son để toả sáng. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thậm chí còn từng khẳng định Thanh Thúy là người có mặt mộc đẹp nhất làng phim Việt Nam và nhìn lại những hành ảnh cũ của cô cách đây 20 năm thì ai cũng phải gật gù vì anh nói quá đúng.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Thời điểm công nghệ làm đẹp chưa phát triển mạnh mẽ, nữ diễn viên đã nổi bật với làn da mịn màng, đôi mắt tròn sâu và thần thái tự nhiên. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bước sang tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ được diện mạo tươi tắn đáng ngưỡng mộ. Sự giản dị trong lối sống và phong cách giúp Thanh Thúy luôn trẻ trung mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

- Ảnh 5.

Kim Tuyến cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc gần như không thay đổi dù đã bước vào tuổi 39. Điều đáng nói là khi xuất hiện với gương mặt ít son phấn, cô vẫn giữ được làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Nhiều khán giả nhận xét Kim Tuyến ngày càng mặn mà, đằm thắm hơn so với thời trẻ. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt khả ái và đường nét hài hòa, cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, Dưới bóng bình yên và Nữ luật sư.

- Ảnh 8.

Nếu Kim Tuyến mang vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành thì "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà lại nổi bật với nét trong trẻo, thanh lịch rất riêng. Nhan sắc mộc của Tăng Thanh Hà từng khiến khán giả xôn xao bởi nét đẹp thuần khiết, gần như không cần tô điểm vẫn rạng rỡ. Với làn da mịn, sống mũi cao và thần thái trong trẻo, cô trở thành hình mẫu "ngọc nữ" chuẩn mực.

- Ảnh 9.

Trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, cô vào vai Trúc – cô gái bán sách cũ nhưng mang trong mình sự duyên dáng và tinh tế đến khó quên. Không cần hóa trang cầu kỳ, chính mặt mộc và lối diễn xuất tự nhiên đã làm nên một Tăng Thanh Hà khác biệt.

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Dù đã rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật để chăm lo gia đình, mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh đời thường, Tăng Thanh Hà vẫn khiến công chúng trầm trồ. Gương mặt ít son phấn cùng phong cách tối giản càng làm nổi bật thần thái sang trọng, tinh tế của cô.

- Ảnh 12.

Ở thế hệ diễn viên trẻ, một gương mặt điện ảnh cũng đang được nhắc đến nhiều nhờ vẻ đẹp mộc mạc là Phương Anh Đào. Phương Anh Đào là một trong số ít nữ diễn viên tự tin để mặt mộc trong nhiều cảnh quay cận mặt trên màn ảnh rộng.

- Ảnh 13.

Ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc cận mặt chân thực, nhận về nhiều lời khen vì làn da khỏe khoắn.

- Ảnh 14.

Lan Ngọc sở hữu gương mặt mộc đầy sức sống, các đường nét sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính. Từ vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận, cô đã chứng minh mình là một diễn viên thiên về cảm xúc, không cần trang điểm đậm để chạm tới khán giả.

- Ảnh 15.

Trong Tro Tàn Rực Rỡ, cô khiến người xem nghẹt thở với khả năng lột tả nội tâm phức tạp. Sang đến Mai, vẻ đẹp bình dị của cô tiếp tục tỏa sáng, mang đến cảm giác rất đời, rất thật. Diễn xuất chắc tay cùng mặt mộc không khuyết điểm khiến cô trở thành gương mặt "nặng ký" của màn ảnh Việt hiện nay.

- Ảnh 16.

Những năm đầu sự nghiệp từng gắn liền với hình ảnh trẻ trung, tinh nghịch, Minh Hằng nhiều lần khiến fan bất ngờ khi khoe mặt mộc không tì vết. Không chỉ đẹp tự nhiên, cô còn có lối diễn vừa cảm xúc vừa duyên dáng. Trong Vừa Đi Vừa Khóc, Minh Hằng vào vai Đông Dương – cô gái giả trai với nhiều nỗi niềm – và thể hiện đầy thuyết phục từ ngoại hình đến tâm lý. Vì vào vai giả trai nên dĩ nhiên, Minh Hằng không trang điểm, ăn diện gần như cả phim. Chính gương mặt mộc của cô trở thành điểm cộng lớn giúp nhân vật chân thật, dễ đồng cảm hơn.

- Ảnh 17.

Trúc Anh ghi điểm tuyệt đối với gương mặt mộc đậm chất điện ảnh. Sự tự nhiên, thuần khiết và đôi mắt to tròn là lý do cô được chọn vào vai Hà Lan trong Mắt Biếc. Không chỉ đẹp, Trúc Anh còn thể hiện được sự giằng xé nội tâm, sự mâu thuẫn của nhân vật trong nhiều giai đoạn cuộc đời.

- Ảnh 18.

Kaity Nguyễn thường xuất hiện với phong cách trẻ trung, cá tính nhưng khi để mặt mộc, cô vẫn nổi bật bởi làn da mịn và đường nét rõ ràng. Trong Người Vợ Cuối Cùng, Kaity hóa thân thành một cô gái nghèo bị ép gả vào nhà quan. Gương mặt mộc không make up giúp cô thể hiện trọn vẹn một số giai đoạn của nhân vật. Diễn xuất của Kaity ngày càng tiến bộ, cộng với nhan sắc tự nhiên, khiến cô xứng đáng được gọi là bảo chứng phòng vé thế hệ mới.

- Ảnh 19.

Khả Ngân vốn nổi tiếng với hình tượng boxing girl năng động, khỏe khoắn nên cô cũng không ngại chuyện phải để mặt mộc trên phim. Nhờ đường nét hài hòa cân đối nên Khả Ngân không cần trang điểm vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp.

- Ảnh 20.

Gắn liền với hình tượng dịu dàng, nhẹ nhàng, Quỳnh Kool sở hữu gương mặt mộc đúng chuẩn nàng thơ phim truyền hình. Không cần son phấn, cô vẫn nổi bật nhờ làn da sáng, đôi mắt to tròn. Trong Đi Qua Mùa Hạ, Quỳnh Kool gần như hoàn toàn để mặt mộc suốt cả phim, nhiều phân cảnh thậm chí còn phải bôi lấm lem cho phù hợp hoàn cảnh, công việc của nhân vật. Vẻ đẹp tự nhiên của Quỳnh Kool đã giúp cô ghi dấu ấn đậm nét trong tác phẩm khởi đầu sự nghiệp này.

