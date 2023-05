Top 10 mẫu xe bán ít nhất tháng 4/2023: "Lần đầu" cho VinFast VF5

Khác với danh sách xe bán chạy nhất, top 10 mẫu xe bán ít nhất ghi nhận mức tăng doanh số của nhiều đại diện khác nhau, nhưng số lượng tăng thực tế không quá lớn nên bảng xếp hạng này hầu hết là các mẫu xe quen thuộc.

VinFast VF 5 Plus lọt vào danh sách xe bán ít nhất tháng 4.

Suzuki Ciaz tiếp tục là ô tô ế nhất trong tháng 4 với 4 chiếc bán ra, tăng 1 chiếc so với tháng trước đó; trong khi Honda Accord cũng giữ nguyên vị trí với doanh số cao gấp rưỡi so với tháng trước đó.

Trong khi đó, các mẫu giảm doanh số trong top 10 này chỉ có Toyota Yaris với doanh số 16 chiếc và Suzuki Swift với 26 chiếc, cả 2 đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài nên có thể gặp phải vấn đề nguồn cung.

Tuy nhiên, danh sách này có thêm 1 mẫu xe mới, đó là VinFast VF 5 Plus vừa bắt đầu giao xe từ cuối tháng 4 vừa qua. Ô tô điện này dự kiến sẽ thoát khỏi top 10 bán chậm trong các tháng tới khi lượng xe giao cho khách tăng lên.

Nguồn VAMA, Hyundai và VinFast

(*) Trong thống kê này, chúng tôi không đưa vào doanh số của các dòng xe sang cũng như các mẫu xe hạng trung cao cấp như Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado hay Toyota Alphard... do các mẫu xe này có giá bán cao, định vị sản phẩm hướng tới các khách hàng cao cấp. Việc đưa các ra các thống kê vừa có các mẫu xe đắt tiền vừa có các mẫu xe bình dân giá rẻ là phép so sánh không tương xứng, do đó chúng tôi xin phép bạn đọc không đưa vào danh sách các mẫu xe sang và đắt tiền kể trên.

Theo Thế Giới Phương tiện