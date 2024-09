Hà Nội có khoảng 3.100 giao dịch chuyển nhượng chung cư trong tháng 8



Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng OneHousing, trong tháng 8/2024, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận khoảng 3.100 giao dịch chuyển nhượng. Mặc dù con số này giảm nhẹ 3% so với tháng 7, nhưng lại tăng mạnh tới 25% so với giai đoạn tháng 5 và tháng 6.

Trong đó, top 10 dự án có lượng chuyển nhượng cao nhất đạt khoảng 1.500 căn, chiếm 48% thị phần chuyển nhượng toàn Hà Nội trong tháng 8. Đáng chú ý, 8 trong số 10 dự án này nằm tại khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Top 10 dự án có lượng chuyển nhượng cao nhất tháng 8/2024.

Cụ thể hơn, hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City dẫn đầu về số giao dịch tại Hà Nội, chiếm tới 35% thị phần chuyển nhượng trong tháng 8, tăng 3 điểm phần trăm so với tháng trước. Mặc dù tổng lượng chuyển nhượng tại Hà Nội có sự giảm nhẹ, nhưng lượng giao dịch tại hai đại đô thị này lại ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong đó, Vinhomes Ocean Park là khu vực có giao dịch chuyển nhượng chung cư sôi động nhất, với 660 căn giao dịch thành công trong tháng 8, tăng 15% so với tháng 7. Vinhomes Smart City xếp thứ 2 với 420 giao dịch, tăng 17% theo tháng.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing nhận định, thị trường chuyển nhượng chung cư khá sôi động trong các tháng gần đây thể hiện nhu cầu khách hàng còn lớn đối với phân khúc sản phẩm này. Trong khi nguồn cung sơ cấp còn hạn chế và giá cao, nhiều khách hàng chuyển qua tìm kiếm các sản phẩm chung cư trên thị trường chuyển nhượng. Các dự án có giao dịch chuyển nhượng tốt phần lớn đến từ khu Đông và khu Tây, là những khu vực có nguồn cung chung cư lớn, với các đại đô thị được đầu tư bài bản, tiện ích đầy đủ và vận hành tốt.

"Dự báo trong thời gian tới, lượng giao dịch chuyển nhượng chung cư có thể giảm nhẹ hoặc đi ngang trong tháng 9-10, trước khi tăng trở lại vào dịp cuối năm - thời điểm các giao dịch BĐS diễn ra sôi động nhất”, ông Tiến nhấn mạnh.

Xem thêm:

Căn hộ chung cư mở mới khan hiếm dần

Cũng theo nghiên cứu từ Trung tâm này, nguồn cung căn hộ mở mới đang dần khan hiếm là một trong những nguyên nhân khiến thị trường chuyển nhượng chung cư sôi động.

Dự án tâm điểm ở phía Tây - Vinhomes Smart City ghi nhận số bán sơ cấp trong tháng 8/2024 đạt ~490 căn. Trong đó, căn hộ sơ cấp tại đại đô thị này thị phần đa số đến từ dự án Lumiere Evergreen.

Số bán sơ cấp tại Vinhomes Ocean Park trong tháng 8/2024 đạt ~870 căn. Masteri Waterfront là một trong những dự án dẫn đầu doanh số của đại đô thị này.

Trong tháng 9/2024, dự kiến có thêm 3 dự án tại khu vực phía Đông này ra hàng, bao gồm: Lumiere Spring Bay (của chủ đầu tư Masterise Homes), phân khu The London (Mitsubishi) và The Senique (Capitaland) với giá dự kiến trên 70 triệu đồng/m2.