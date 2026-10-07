Top 10 đại học "nhỏ nhưng có võ" được Forbes bình chọn, cựu sinh viên lương 100.000 USD

Dù quy mô chỉ vài nghìn sinh viên nhưng 10 trường đại học này đều lọt Top đại học tốt nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn, với thu nhập trung vị của người học sau 10 năm đều vượt 100.000 USD/năm.

Những trường nhỏ nhưng thành tích không nhỏ

Cuối tháng 9 vừa qua, Forbes công bố danh sách Top 50 trường đại học tư thục quy mô nhỏ tại Mỹ năm 2027, trong đó tiêu chí đầu vào là các trường phi lợi nhuận có dưới 4.000 sinh viên bậc đại học. Thay vì dựa chủ yếu vào danh tiếng hay mức độ chọn lọc, Forbes đánh giá các trường dựa trên kết quả đầu ra như tỷ lệ tốt nghiệp, thu nhập của cựu sinh viên, gánh nặng nợ và thành tích lãnh đạo.

Điểm đáng chú ý là cả 10 trường đứng đầu danh sách này đều đồng thời lọt Top 50 đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2027 của Forbes. California Institute of Technology (Caltech), trường đứng đầu nhóm đại học nhỏ, thậm chí xếp thứ 7 trong toàn bộ 500 trường được Forbes đánh giá.

Trường Williams College ở Williamstown, Massachusetts, có 2.115 sinh viên bậc đại học

Forbes cho rằng quy mô nhỏ mang lại một lợi thế đáng kể: sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với giảng viên, lớp học được cá nhân hóa hơn và môi trường học tập có tính cộng đồng cao. Ở những trường mạnh về khoa học như Caltech, quy mô nhỏ còn có thể mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu cho sinh viên bậc đại học.

Nhưng để duy trì mô hình này không hề rẻ. Forbes cho biết tổng chi phí theo học tại một số trường trong Top 10 có thể lên tới gần 100.000 USD/năm. Dù vậy, các trường đều có chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên có nhu cầu.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở thu nhập. Theo hồ sơ Forbes, mức lương trung vị của người lao động có 10 năm kinh nghiệm tại cả 10 trường đều vượt 100.000 USD/năm.

1. California Institute of Technology (Caltech)

Đứng đầu danh sách các đại học nhỏ là California Institute of Technology tại Pasadena, California. Trường chỉ có 987 sinh viên bậc đại học, tỷ lệ được nhận khoảng 3%, nhưng lại đứng thứ 7 trong Top 500 đại học Mỹ của Forbes năm 2027.

Caltech nổi tiếng với các chương trình khoa học và kỹ thuật, đồng thời quản lý Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, nơi thiết kế và vận hành nhiều sứ mệnh robot khám phá Hệ Mặt Trời. Sinh viên có thể tham gia các chương trình khởi nghiệp như Bill Gross Business Plan Competition và Timothy D. Ryan Summer Entrepreneurship Program.

California Institute of Technology đứng thứ 7 trong Top 500 đại học Mỹ của Forbes năm 2027

Tổng chi phí một năm theo Forbes là 90.822 USD, trong khi mức lương trung vị của người lao động có 10 năm kinh nghiệm đạt 117.278 USD/năm.

2. Williams College

Williams College ở Williamstown, Massachusetts, có 2.115 sinh viên bậc đại học và tỷ lệ được nhận 8%. Trường được thành lập năm 1793 và theo mô hình giáo dục khai phóng, với một điểm đặc biệt là các lớp học theo phong cách Oxford, nơi chỉ hai sinh viên làm việc trực tiếp với một giáo sư trong các buổi thảo luận chuyên sâu.

Williams cũng là trường đầu tiên tại Mỹ áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính hoàn toàn bằng học bổng, loại bỏ khoản vay và yêu cầu sinh viên phải đi làm để đáp ứng nhu cầu tài chính.

Forbes xếp Williams thứ 2 trong nhóm trường nhỏ và thứ 19 trong Top 500. Tổng chi phí một năm là 89.520 USD, còn mức lương trung vị sau 10 năm kinh nghiệm đạt 111.600 USD/năm.

3. Bowdoin College

Bowdoin College ở Brunswick, Maine, có 1.881 sinh viên đại học, tỷ lệ được nhận 7% và đứng thứ 3 trong danh sách Forbes. Trường được Forbes đánh giá cao không chỉ bởi quy mô mà còn bởi cách tạo ra sự gắn kết giữa sinh viên và giảng viên.

Một chi tiết khá đặc biệt được Forbes nhắc đến là mỗi giảng viên Bowdoin được cấp 5 phiếu ăn mỗi học kỳ để dùng bữa cùng sinh viên, đồng thời được hoàn trả chi phí khi tổ chức các hoạt động giao lưu với người học bên ngoài lớp học.

Tổng chi phí một năm tại Bowdoin là 88.820 USD. Mức lương trung vị của người lao động có 10 năm kinh nghiệm đạt 109.747 USD/năm.

4. Pomona College

Pomona College ở Claremont, California, chỉ có 1.700 sinh viên đại học và tỷ lệ được nhận 7%. Trường là thành viên sáng lập của Claremont Colleges Consortium, cho phép sinh viên tiếp cận các khóa học, thư viện và cơ sở vật chất của các trường đại học khác trong hệ thống.

Năm 2025, hơn 200 sinh viên Pomona nhận tài trợ cho các dự án nghiên cứu mùa hè, phần lớn được hỗ trợ từ hơn 1 triệu USD tiền quyên góp, theo Forbes. Trường cũng áp dụng chính sách tuyển sinh không xét khả năng chi trả đối với ứng viên Mỹ, đáp ứng 100% nhu cầu tài chính được xác định và không đưa khoản vay vào gói hỗ trợ.

Pomona đứng thứ 4 trong nhóm trường nhỏ và thứ 29 trong Top 500 của Forbes. Tổng chi phí một năm là 89.414 USD, còn mức lương trung vị sau 10 năm là 108.316 USD/năm.

5. Amherst College

Amherst College tại Massachusetts có 1.914 sinh viên đại học, tỷ lệ được nhận 9% và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng. Trường theo mô hình giáo dục khai phóng với chương trình học mở, cho phép sinh viên chủ động xây dựng lộ trình học tập thay vì bị giới hạn bởi một chương trình cứng.

Ngoài các chương trình khoa học, Amherst có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 500 acre, được sử dụng như một không gian nghiên cứu và giảng dạy về bảo tồn. Forbes cũng ghi nhận trường đáp ứng 100% nhu cầu tài chính của sinh viên mà không yêu cầu vay nợ; mức nợ trung bình của sinh viên khi tốt nghiệp khoảng 12.000 USD.

Tổng chi phí một năm là 90.670 USD, còn mức lương trung vị sau 10 năm đạt 111.713 USD/năm.

6. Claremont McKenna College

Cũng nằm tại Claremont, California, Claremont McKenna College có 1.390 sinh viên đại học, tỷ lệ được nhận 10%. Trường nổi bật với các ngành kinh tế, chính trị và quan hệ quốc tế, đồng thời đặt trọng tâm vào kỹ năng lãnh đạo và hoạt động công.

Sinh viên có thể dùng bữa và trò chuyện với các nhà lãnh đạo, doanh nhân, nhà ngoại giao, nghệ sĩ và học giả tại Marian Miner Cook Athenaeum, một trong những nét đặc trưng của trường.

Đây cũng là trường có mức lương trung vị sau 10 năm cao nhất trong Top 10, đạt 121.413 USD/năm. Tổng chi phí một năm là 91.510 USD. Forbes xếp trường thứ 6 trong nhóm đại học nhỏ và thứ 35 trong Top 500.

Trường Wellesley College dành cho nữ giới

7. Wellesley College

Wellesley College ở Massachusetts là trường đại học tư thục dành cho nữ, thành lập năm 1870, với 2.407 sinh viên. Trường có hơn 50 khoa và chương trình đào tạo, đồng thời cho phép sinh viên đăng ký học tại MIT, Babson College, Brandeis University và Olin College of Engineering.

Khuôn viên rộng khoảng 500 acre, bao quanh hồ Waban. Một truyền thống nổi tiếng của trường là cuộc đua lăn vòng gỗ Hooprolling của sinh viên năm cuối, kết thúc bằng việc người chiến thắng được tung xuống hồ.

Wellesley đứng thứ 7 trong bảng các trường nhỏ và thứ 40 trong Top 500 của Forbes. Tổng chi phí một năm là 90.250 USD, còn mức lương trung vị sau 10 năm đạt 107.145 USD/năm.

8. Washington and Lee University

Washington and Lee University tại Lexington, Virginia, có 1.886 sinh viên đại học. Được thành lập từ năm 1749, đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất nước Mỹ.

Trường có chương trình đào tạo bậc đại học về kinh doanh và báo chí được công nhận, bên cạnh ngành kỹ thuật. Một đặc điểm nổi bật là Honor System, hệ thống danh dự do sinh viên vận hành và đã trở thành một phần quan trọng của đời sống học đường.

Forbes xếp Washington and Lee thứ 8 trong nhóm trường nhỏ và thứ 43 trong Top 500. Tổng chi phí một năm là 91.700 USD, trong khi mức lương trung vị sau 10 năm đạt 118.135 USD/năm.

9. Middlebury College

Middlebury College ở Vermont có 2.760 sinh viên đại học, tỷ lệ được nhận 11%. Thành lập năm 1800, trường nổi tiếng với các chương trình nghiên cứu môi trường, nghiên cứu quốc tế và đào tạo ngoại ngữ.

Middlebury cho phép sinh viên tham gia các chương trình du học tại nhiều thành phố trên thế giới. Trường cũng tổ chức các khóa học ngôn ngữ mùa hè chuyên sâu, từ tiếng Arab, Trung Quốc đến Pháp và Tây Ban Nha.

Trường đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các đại học nhỏ và thứ 47 trong Top 500 của Forbes. Tổng chi phí một năm là 88.850 USD, còn mức lương trung vị sau 10 năm đạt 113.413 USD/năm.

10. Colgate University

Khép lại Top 10 là Colgate University tại Hamilton, New York, với 3.193 sinh viên đại học, là trường có quy mô lớn nhất trong nhóm 10 trường đứng đầu nhưng vẫn dưới ngưỡng 4.000 sinh viên mà Forbes đặt ra.

Colgate có chương trình đào tạo cốt lõi đã tồn tại gần một thế kỷ, yêu cầu sinh viên ở nhiều chuyên ngành cùng tìm hiểu các vấn đề về xã hội, khoa học và thế giới. Sinh viên cũng được đảm bảo chỗ ở trong khuôn viên trong cả 4 năm học.

Trường đứng thứ 10 trong bảng đại học nhỏ và thứ 48 trong Top 500 của Forbes. Tổng chi phí một năm là 91.222 USD, trong khi mức lương trung vị của người lao động có 10 năm kinh nghiệm đạt 113.004 USD/năm.

Điểm chung của 10 trường là quy mô sinh viên nhỏ nhưng mức độ đầu tư cho trải nghiệm học tập cao. Forbes nhận định đây là những cơ sở giáo dục đang cho thấy một trường đại học không nhất thiết phải có hàng chục nghìn sinh viên mới có thể tạo ra kết quả nổi bật về học tập và nghề nghiệp.

Theo Forbes