Tông vào đuôi xe rác lúc rạng sáng, nam thanh niên 22 tuổi tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 5h ngày 18/2, xe máy do một nam thanh niên khoảng 22 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, thuộc địa bàn phường Trung An (Đồng Tháp) tông vào đuôi ô tô chuyên dụng thu gom rác đang đi chậm gom rác cùng chiều.

Sau va chạm, xe máy và nạn nhân lao qua chiều ngược lại rồi ngã xuống đường. Sau tai nạn nam thanh niên bị thương nên được tài xế xe thu gom rác đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tra nguyên nhân tai nạn.