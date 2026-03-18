Chiều 18/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin trên địa bàn phường Trương Quang Trọng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h25 cùng ngày, hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Honda màu đen (không gắn biển kiểm soát), di chuyển theo hướng tây - đông trên đường Hoàng Sa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 43+420, đoạn qua tổ dân phố Ngọc Thạch (phường Trương Quang Trọng), phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang phải và tông vào trụ đèn chiếu sáng trên vỉa hè.

Cú va chạm mạnh khiến P.Q.T. (18 tuổi, trú xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là Đ.C.T. (17 tuổi, trú tổ dân phố Ngọc Thạch, phường Trương Quang Trọng) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng.