Tổng thư ký NATO hé lộ nội dung cuộc thảo luận về Greenland với Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký (NATO) Mark Rutte gặp nhau hôm 21/1. (Ảnh: Reuters)

Ông Rutte đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Special Report with Bret Baier" của Fox News .

Khi được hỏi liệu Greenland có còn “thuộc Đan Mạch” theo thỏa thuận khung mà ông Trump đã đề cập hay không, Tổng thư ký NATO trả lời: “Vấn đề chủ quyền của Đan Mạch không được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện tối nay của tôi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông ấy đang tập trung vào việc chúng ta cần làm gì để đảm bảo rằng khu vực Bắc Cực rộng lớn đó được bảo vệ”.

Trước đó, Tổng thư ký Rutte đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Davos, Thụy Sĩ). Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump cho biết các đồng minh Tây Bắc Cực có thể đạt được một thỏa thuận mới về đảo Greenland, đáp ứng mong muốn của ông về hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" và tiếp cận các khoáng sản quan trọng, đồng thời ngăn chặn kế hoạch của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực.

“Đó là một thỏa thuận mà mọi người đều rất hài lòng”, ông Trump nói với các phóng viên. “Đó là một thỏa thuận dài hạn tối ưu, một thỏa thuận vĩnh viễn. Nó đặt mọi người vào một vị thế rất tốt, đặc biệt là liên quan đến an ninh và khoáng sản”.

Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký NATO còn gặp Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, nhưng nội dung thảo luận không được tiết lộ.

Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố Washington phải sở hữu Greenland - hòn đảo tự trị của Đan Mạch, nơi có căn cứ không quân của Mỹ - để ngăn chặn Nga và Trung Quốc kiểm soát vùng lãnh thổ Bắc Cực có vị trí chiến lược này.

Cả Mátxcơva và Bắc Kinh đều bác bỏ những cáo buộc của Mỹ. Nga đã lên án điều mà họ gọi là sự quân sự hóa nhanh chóng của NATO ở Bắc Cực.