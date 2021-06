Trong phát biểu ứng cử, ông Guterres nhấn mạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ tới, bao gồm tiếp tục ứng phó với đại dịch Covid-19 và giải quyết các hậu quả của đại dịch. Ông Guterres khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh, trong đó, tập trung huy động sự ủng hộ đối với các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột kéo dài.



Ông cũng sẽ thúc đẩy xây dựng một tầm nhìn mới cho các hoạt động hòa bình, tăng cường hành động gìn giữ hòa bình, duy trì hòa bình và bảo vệ dân thường; cam kết tiếp tục thúc đẩy bảo vệ môi trường và tăng cường các biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu.

Về hợp tác giữa Tổng Thư ký LHQ và Hội đồng Bảo an LHQ, ông Guterres cam kết nỗ lực cùng Hội đồng Bảo an giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh, góp phần phục vụ người dân trên thế giới./.