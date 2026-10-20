Tổng thống Zelensky vận động các thượng nghị sĩ Mỹ gây áp lực lên ông Trump

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky được cho là đã kêu gọi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ gây áp lực lên Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gặp gỡ các nhà lập pháp Mỹ tại Đồi Capitol, ngày 28/7/2026.

Trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lập pháp do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal chủ trì hôm 19/10, Tổng thống Ukraine đã phàn nàn rất nhiều điều.

Ông Zelensky đã nhắc đến những cáo buộc gián đoạn trong việc cung cấp vũ khí, liên lạc vệ tinh và cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa Nga, theo bản ghi mà Axios thu được từ các quan chức Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định, chính quyền Tổng thống Trump cố tình "làm chậm quá trình hỗ trợ", để buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận dàn xếp với Nga.

Nỗ lực vận động hành lang này của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với việc Ukraine từ chối ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Theo ông chủ Nhà Trắng, đây là nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu dầu diesel toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ.

Ngày 9/10/2026, Tổng thống Donald Trump đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu dầu diesel Nga và tăng nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

Ukraine lên án thỏa thuận này, cáo buộc Mỹ nhượng bộ Nga sau lưng Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner mới đây đã nhắc nhở các nhà đàm phán Ukraine, Mỹ đang cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine, do vậy Ukraine không nên tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ.

Các quan chức Ukraine hiểu những phát ngôn này chính là lời đe dọa sẽ đình chỉ viện trợ, nếu các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu không chấm dứt.

Chính quyền ông Trump đã phủ nhận việc đưa ra bất kỳ tối hậu thư nào.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã bác bỏ các cáo buộc, chính quyền cố tình hạn chế việc chia sẻ thông tin tình báo hoặc quyền truy cập hệ thống Starlink.

Lầu Năm Góc cũng phủ nhận việc thay đổi chính sách chia sẻ thông tin tình báo của mình.

Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn tiếp tục thách thức chính quyền, nói với các thượng nghị sĩ, hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX và Starshield của quân đội Mỹ vẫn bị hạn chế một phần.

Tổng thống Ukraine cũng cáo buộc Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã trì hoãn việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot và tên lửa AIM-9X mà các nước NATO đã mua cho Ukraine.

Tờ Washington Post đưa tin, Lầu Năm Góc vẫn chưa phê duyệt một số vụ chuyển giao tên lửa Patriot từ các nước thứ ba.