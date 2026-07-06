Tổng thống Zelensky nói Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình báo Ukraine nhận định Nga đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trong những ngày tới, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết theo thông tin tình báo mới nhất, Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong thời điểm nhạy cảm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Ông Zelensky nhận định đây là chiến thuật quen thuộc của Điện Kremlin nhằm gia tăng sức ép trước các sự kiện quốc tế quan trọng.

"Đây là hành động điển hình của Nga: Ngay sau Quốc khánh Mỹ và trước Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara. Xin hãy giữ an toàn và chú ý đến bất kỳ cảnh báo không kích nào", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời kêu gọi người dân không phớt lờ các cảnh báo không kích, đồng thời thúc giục các đối tác quốc tế đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí phòng thủ.

"Tên lửa dành cho hệ thống Patriot không nên nằm trong kho mà cần được triển khai tại các đơn vị Patriot ở Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời cho rằng quyết định then chốt hiện nằm trong tay Mỹ và các quốc gia châu Âu.

Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga

Trong khi đó, theo tờ Financial Times , Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga với cường độ chưa từng có.

Nguồn tin cho biết các cuộc tấn công đã góp phần gây ra tình trạng thiếu xăng nghiêm trọng tại Nga. Hơn một nửa số khu vực trong nước đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu, trong khi người dân tại nhiều địa phương phải xếp hàng dài để mua xăng.

Riêng trong tháng 6, nhà máy lọc dầu duy nhất của Moscow nhiều lần bị tấn công, dẫn đến các vụ cháy lớn và làm gia tăng áp lực lên nguồn cung nhiên liệu tại thủ đô.

Theo thống kê từ Financial Times, c hỉ riêng trong tháng 5, đã có 16 cuộc tấn công thành công vào các nhà máy lọc dầu, mức cao nhất theo tháng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ sở lọc dầu của Nga đã bị tấn công ít nhất 194 lần, cao gấp 11 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ông Konrad Muzyka - Giám đốc Rochan Consulting, nhận định chiến dịch của Ukraine đã chuyển từ việc chỉ nhắm vào các cơ sở dầu mỏ sang một chiến lược quy mô lớn hơn nhằm làm suy yếu đồng thời hệ thống năng lượng, hậu cần, công nghiệp và xuất khẩu của Nga.

Các nhà phân tích cho rằng hiệu quả của chiến dịch đến từ việc Ukraine mở rộng sản xuất máy bay không người lái tầm xa, nâng cao năng lực chỉ huy và tận dụng tốt nguồn hỗ trợ tình báo từ Mỹ để xuyên thủng mạng lưới phòng không của Nga.

Ông Ruslan Pukhov - Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã đánh giá sai khi cho rằng thời gian hoàn toàn đứng về phía Nga. Thay vì buộc Ukraine phải đầu hàng, cuộc chiến kéo dài lại tạo điều kiện để Kiev phát triển năng lực sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tầm xa và tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.