Tổng thống Zelensky mong gặp lãnh đạo Mỹ và Nga tại thượng đỉnh G20

Ukraine, Mỹ và Nga có thể tổ chức cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ, nhưng Washington và Mátxcơva chưa xác nhận cuộc gặp này. Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết cuộc gặp cũng có thể diễn ra tại địa điểm khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 23/9. (Ảnh: Reuters)

Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), bao gồm Mỹ và Nga nhưng không có Ukraine, dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Miami vào tháng 12.

“Cuộc gặp có thể diễn ra tại Mỹ, trong thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận từ phía Nga hoặc Mỹ. Cuộc gặp cũng có thể được tổ chức tại một quốc gia châu Âu”, ông Zelensky nói với các phóng viên ngày 17/10.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang căng thẳng, vì việc nhà lãnh đạo Mỹ dừng áp các biện pháp siết chặt trừng phạt Nga.

Về vấn đề tín hiệu Starlink, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine vẫn chưa thể sử dụng máy bay không người lái để đối phó với những cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

“Hôm nay, các máy bay không người lái đánh chặn của chúng tôi không hoạt động được do những hạn chế về tốc độ”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết, Ukraine được thông báo rằng hạn chế về tốc độ xuất phát từ vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm Starlink trên lãnh thổ Liên minh châu Âu cho thấy vấn đề tương tự không xảy ra ở đó.

Trước đó, ông Trump nói rằng bản thân ông và tỷ phú Elon Musk không phải chịu trách nhiệm về việc Ukraine mất quyền truy cập Starlink, ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của nước này. Tỷ phú Musk là người điều hành SpaceX – hãng phát triển hệ thống Starshield được quân đội Ukraine sử dụng.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã đề nghị các nước láng giềng, gồm Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary, cho phép Ukraine đưa các chuyến hàng ngũ cốc qua lãnh thổ của họ, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua Biển Đen bị phong tỏa, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết.

Đài truyền hình RTL đưa tin, trong cuộc hội đàm ngày 16/10, ông Magyar nhất trí với ông Zelensky về việc khởi động lại quan hệ Ukraine – Hungary. Nhà lãnh đạo Ba Lan không phản đối đề nghị của Ukraine, với điều kiện các chuyến hàng ngũ cốc chỉ quá cảnh Hungary để đến những điểm đến khác.

Ukraine là một trong những nước sản xuất lúa mì, ngô và hạt hướng dương hàng đầu thế giới. Khoảng 90% lượng xuất khẩu các loại nông sản này của Ukraine được vận chuyển qua Biển Đen. Chiến dịch tấn công của Nga khiến hoạt động xuất khẩu nông sản từ các cảng Biển Đen của Ukraine gần như đình trệ hoàn toàn.