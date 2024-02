Cuộc phản công của Ukraine năm 2023, được hỗ trợ bởi hàng tỷ USD vũ khí phương Tây đã thất bại khi không thể xuyên thủng phòng tuyến nhiều lớp và các công sự kiên cố của Nga.

"Các kế hoạch hành động trong cuộc phản công của chúng tôi đã ở trên bàn của Điện Kremlin trước khi nó bắt đầu", Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky cho hay trong một cuộc họp báo ở Kiev.

Văn phòng của ông sau đó xác nhận với AFP rằng Tổng thống Zelensky đang nhắc đến việc Moscow nhận được tin mật về kế hoạch quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về vụ rò rỉ này.

Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Kiev đang chuẩn bị một vài chiến lược tác chiến cho năm 2024 để điều này không xảy ra.

Khi được hỏi liệu Ukraine có kế hoạch cho nỗ lực phản công vào năm nay hay không, ông Zelensky cho biết: "Chúng tôi có một kế hoạch rõ ràng. Một số kế hoạch sẽ được chuẩn bị bởi vì vụ rò rỉ thông tin trên".

Các lực lượng của Nga hiện đang quay lại tấn công dọc miền Đông Ukraine, giành được thị trấn chiến lược Avdiivka và tìm cách gây sức ép cho đối phương bằng lợi thế về đạn dược và lực lượng.

Ở một diễn biến khác, các lực lượng của Moscow đã vào khu vực phía Nam của làng Rabotyne ở Zaporizhzhia và đặt nơi này dưới tầm kiểm soát hỏa lực, ông Vladimir Rogov, Lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia nhận định với Tass. Theo ông Rogov, nhiệm vụ chủ chốt là đẩy lùi Ukraine khỏi Robotyne bởi sự hiện diện của họ là mối đe dọa với Tokmak.

Các lực lượng của Nga đã tiến hành tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở Tây Bắc thành phố Zaporizhzhia, ông Rogov nói.

"Nga đã thành công tấn công vào một cơ sở hạ tầng gần làng Shirokoye thuộc vùng ngoại ô Zaporizhzhia. Địa điểm này từng được quân đội Ukraine sử dụng để tiến hành các chiến dịch tấn công", ông Rogov cho hay.