Trong bài phát biểu 4 năm ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (24/2/2022 - 24/2/2026), Tổng thống Zelensky đã cho mọi người xem hầm trú ẩn nơi ông đã trải qua những tháng đầu tiên của cuộc xung đột.

"Văn phòng này, căn phòng nhỏ này trong hầm trú ẩn trên phố Bankova - đây là nơi tôi đã có những cuộc trò chuyện đầu tiên với các nhà lãnh đạo thế giới khi chiến sự bắt đầu. Tại đây, tôi đã nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và cũng chính tại đây, tôi nghe được lời khuyên rằng: 'Volodymyr, có một mối đe dọa, ông cần phải rời khỏi Ukraine khẩn cấp. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.' Khi đó, tôi đã trả lời rằng tôi cần đạn dược, chứ không phải một chuyến đi", ông nói.





Văn phòng Tổng thống Ukraine tọa lạc tại số 11 phố Bankova. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1936 đến năm 1939 trên nền móng của một công trình có từ những năm 1870.

Cũng trong bài phát biểu hôm 24/2, Tổng thống Zelensky cho biết, người dân Ukraine đã đáp trả chiến dịch quân sự của Nga bằng việc huy động lực lượng. Theo ông, các trung tâm tuyển quân chật kín tình nguyện viên, trong khi nhiều người dân tham gia tổ chức phòng thủ và hỗ trợ hậu cần cho quân đội.

Tổng thống Ukraine mô tả những tuần đầu tiên là giai đoạn đầy bất định. Theo ông Zelensky, việc duy trì hoạt động của các thể chế nhà nước trong hoàn cảnh đó quan trọng không kém gì các hoạt động quân sự trên tiền tuyến.

Các quan chức chính phủ phối hợp các hoạt động quân sự, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và ngoại giao quốc tế, nhằm tìm kiếm vũ khí, trừng phạt Nga và sự ủng hộ chính trị toàn cầu.

Bài phát biểu cũng đề cập đến những tổn thất về nhân lực trong xung đột. Ông Zelensky đã liệt kê các thành phố và những thảm kịch được xem là biểu tượng của cuộc xung đột, bao gồm Bucha, Mariupol, cùng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và bệnh viện.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã chuyển từ thế phòng thủ sang thực hiện các chiến dịch phản công. Các thành phố như Balakliya, Izyum, Kupyansk và Kherson được ông nhắc đến như những dấu mốc cho thấy lực lượng Nga có thể bị đẩy lùi.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh năng lực quốc phòng của Ukraine đã có bước phát triển đáng kể trong bốn năm qua. Theo ông, Ukraine không còn chỉ phụ thuộc vào trang thiết bị do nước ngoài cung cấp mà đã sản xuất hàng triệu máy bay không người lái mỗi năm, đồng thời phát triển năng lực tấn công tầm xa.

Các hệ thống phòng không từng được yêu cầu khẩn cấp từ đối tác quốc tế nay đã được tích hợp vào một mạng lưới phòng thủ rộng hơn, có khả năng đánh chặn các đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn.

Dù vậy, Tổng thống Zelensky cũng cho rằng Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Ông mô tả mùa đông hiện tại là một trong những giai đoạn khó khăn nhất mà người dân Ukraine phải trải qua kể từ khi xung đột nổ ra.