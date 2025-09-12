Tổng thống Zelensky đề xuất đưa Ukraine vào 'lá chắn phòng không phía đông' của châu Âu

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ở Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, sự cố liên quan đến máy máy không người lái (UAV) trong không phận Ba Lan cho thấy việc tạo ra một lá chắn phòng không ở biên giới phía đông châu Âu là một nhu cầu ngày càng cấp bách và cần có một hệ thống phòng không đa tầng.

"Chúng tôi cần một hệ thống phòng không đa tầng, kết hợp các tổ hợp phòng không truyền thống, nhóm cơ động, UAV đánh chặn, trực thăng và máy bay. Chỉ hệ thống như vậy mới có thể đối phó các cuộc tấn công UAV quy mô lớn.

Giải pháp bắn hạ UAV bằng máy bay như đề xuất hai năm trước giờ không đủ, chỉ là một phần trong tổng thể. Cần có sự phối hợp chung... Chúng tôi sẵn sàng hợp tác", ông nói.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề xuất các đối tác khởi động dự án chung về tài trợ và sản xuất máy bay không người lái đánh chặn.

"Chúng tôi đề xuất các nước châu Âu giáp với Ukraine khởi động một chương trình chung để tài trợ cho việc sản xuất và phát triển máy bay không người lái đánh chặn... Nhờ kinh nghiệm sản xuất thời chiến, chúng tôi là những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ mới này. Việc này cần được thực hiện càng sớm càng tốt... Chúng tôi sẵn sàng hợp tác", ông nhấn mạnh.

Được biết trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây xem xét bắn hạ UAV, tên lửa Nga ngay khi chúng còn trong không phận Ukraine để tránh nguy cơ lan rộng.