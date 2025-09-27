Tổng thống Zelensky chính thức yêu cầu tên lửa Tomahawk để 'tấn công sâu'

Trong cuộc họp kín với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk công nghệ cao.

Tờ The Telegraph trích dẫn một số nguồn tin cho biết cuộc họp "cực kỳ tích cực".

Ông Zelensky lập luận rằng những tên lửa này, với tầm bắn hơn 2.000 km và đầu đạn nặng 450 kg, sẽ giúp buộc Điện Kremlin phải ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc họp, được tờ Axios công bố, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng người đồng cấp Trump đã phản hồi tích cực với yêu cầu của ông, nói rằng "chúng tôi sẽ làm việc về vấn đề này".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố rằng nếu Kyiv nhận được tên lửa, họ sẽ xem xét các mục tiêu như Điện Kremlin, đặc biệt nếu như Moskva tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine, một động thái mà ông Zelensky tuyên bố đã có sự ủng hộ ngầm từ Tổng thống Trump.

"Nếu họ tấn công vào nguồn năng lượng của chúng ta, Tổng thống Trump ủng hộ việc Ukraine sẽ đáp trả tương tự", Tổng thống Zelensky nói rõ.

Liệu Ukraine có nhận được tên lửa hành trình Tomahawk?

Theo nguồn tin ngoại giao, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã kêu gọi các đối tác châu Âu của mình nhìn nhận sự thay đổi giọng điệu của Tổng thống Trump về Ukraine "một cách tích cực nhất có thể".

Ông Rubio cũng cho biết tổng thống Mỹ "rất tức giận" với người đồng cấp Putin vì đã phớt lờ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi. Về phần mình, ông Trump đã đạt được thỏa thuận với các chính phủ châu Âu để tài trợ cho việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Tuy nhiên khả năng thành công đối với yêu cầu của ông Zelensky vẫn còn bỏ ngỏ. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bác bỏ một đề xuất tương tự như một phần của "Kế hoạch Chiến thắng" 10 điểm do ông Zelensky trình bày vào cuối nhiệm kỳ.

Cựu Tổng thống Mỹ lo ngại căng thẳng leo thang do tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công Moskva và xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga. Mặc dù vậy, sự tự tin của Nhà lãnh đạo Zelensky được củng cố bởi những tuyên bố ủng hộ của ông Trump.