Tổng thống Ukraine thừa nhận kho đạn ở Kiev bị Nga bắn trúng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, quân đội Nga đã nhắm trúng một kho đạn dược trong cuộc tấn công vào khu vực Kiev hồi đầu tuần này. Một cuộc điều tra về vụ tấn công đang được tiến hành.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tại thị trấn nhỏ Vyshneve ở ngoại ô phía tây Kiev, cuộc tấn công của Nga đã nhắm trúng kho đạn và gây ra các vụ nổ thứ cấp lớn vào ngày 6/7.

“Có một kho đạn dược ở Vyshneve. Đối phương đã tấn công nhà kho này, gây ra thương vong lớn và thiệt hại đáng kể", Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên trong một cuộc trò chuyện qua WhatsApp.

Ông Zelensky cho biết, một vụ án hình sự đã được khởi tố, và các quan chức tại nhà máy sản xuất vũ khí nhà nước Ukroboronprom - chủ sở hữu kho hàng - sẽ phải chịu trách nhiệm. Một số người trong số họ sẽ bị sa thải.

Những vụ nổ lớn tại Kiev trong cuộc tấn công của Nga đêm 5 rạng sáng 6/7. (Nguồn: RT)

Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng máy bay không người lái cũng như các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển vào đêm 5 rạng sáng 6/7. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 363 mục tiêu trong số 419 máy bay không người lái và tên lửa. 29 tên lửa đạn đạo và 18 máy bay không người lái đã vượt qua hệ thống phòng không và tấn công 34 địa điểm.

Tại tỉnh Kiev, gần 500 cư dân đã được sơ tán khỏi Vishneve do nguy cơ nổ thứ cấp.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, kho đạn ở Vyshneve không thuộc quyền quản lý hoặc báo cáo của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga chỉ còn một lợi thế duy nhất

Cũng trong cuộc trao đổi với báo giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng Nga hiện không còn lợi thế nào trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, ngoại trừ tên lửa đạn đạo.

“Tổng thống Vladimir Putin chắc chắn đã nhận được thông tin và hiểu rằng hiện tại họ không còn lợi thế nào. Có tên lửa đạn đạo, có những cuộc tấn công thực sự quyết liệt. Nhưng đó là lợi thế duy nhất họ còn lại. Không còn gì khác nữa”, ông Zelensky nói.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đang có một cơ hội vàng, ông Zelensky nhận định.

“Ukraine và Mỹ hiểu rằng chúng tôi thực sự đang có một cơ hội vàng. Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn, cả trên chiến trường và trên không. Mọi người đều thấy kết quả. Tất nhiên, trước hết và trên hết là nhờ quân đội của chúng ta, mà chúng ta có được cơ hội này”, tổng thống nói.

Ông nói thêm rằng, điều này đã được cả Mỹ và các quốc gia khác mà ông đã gặp gỡ tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ghi nhận.

Lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ngày 7 - 8/7 rằng liên minh sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự trị giá ít nhất 140 tỷ euro trong giai đoạn 2026 - 2027.

"Mọi người đều có thể thấy điều này. Chúng tôi đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và trong suốt hội nghị thượng đỉnh, tôi đã gặp rất nhiều nhà lãnh đạo khác nhau, thậm chí cả lãnh đạo của các quốc gia mà tôi chưa từng gặp trước đây. Và tất cả họ đều nói điều tương tự: Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Zelensky kết luận.

Ngày 8/7, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa Patriot.

Ông Trump cũng nói rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga là một sự leo thang có thể giúp chấm dứt chiến tranh.