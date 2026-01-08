Tổng thống Ukraine gợi ý Mỹ bắt giữ lãnh đạo Cộng hòa Chechnya

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tối 7/1, Tổng thống Zelensky đánh giá cao nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine, nhưng cho rằng những điều này “vẫn chưa được thực hiện triệt để”.

“Họ phải gây áp lực lên Nga. Họ có công cụ, họ biết cách làm điều đó. Và khi họ thực sự muốn, họ có thể tìm cách. Quan trọng nhất là Ukraine phải trở thành ưu tiên hàng đầu của họ”, ông nói.

“Chúng ta có trường hợp của ông Maduro làm ví dụ. Họ đã thực hiện một chiến dịch và mọi người đều đã thấy kết quả. Họ làm điều đó một cách nhanh chóng. Vì vậy hãy để họ thực hiện một chiến dịch nhằm vào ông Kadyrov. Khi đó, có thể Tổng thống Putin sẽ nghĩ lại”.

Bình luận về phát ngôn của ông Zelensky, ông Kadyrov cáo buộc lãnh đạo Ukraine đang cố gắng phá vỡ tiến trình đàm phán thay vì thúc đẩy nó. Lãnh đạo Chechnya kêu gọi ông Zelensky “mạnh mẽ lên” và hành động độc lập thay vì đứng sau lưng Mỹ.

“Ông ấy đề nghị Mỹ bắt cóc tôi. Nhưng thậm chí ông ấy còn không muốn tự mình làm điều đó, mà chỉ muốn đứng ngoài cuộc và quan sát từ một khoảng cách an toàn”, ông Kadyrov nói.

Mỹ đã bất ngờ tấn công Venezuela vào cuối tuần qua, ném bom thủ đô Caracas và tiến hành một cuộc đột kích để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông. Sau đó, vợ chồng ông Maduro được chuyển đến New York để đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự khác nhau, bao gồm buôn bán ma túy. Ông Maduro đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc, tự mô tả mình là “tù binh chiến tranh”.